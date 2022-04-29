Vali Dağlı: “Rabb’im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Irak’ın kuzeyinde PençeKilit Operasyon bölgesinde terörün kökünü kazımak için büyük bir mücadele veren askerlerimize Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum. Allah, tüm kahramanlarımızı kaza ve belalardan korusun” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Kd. Albay Ahmet Bahadır ile birlikte, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Mehmetçiklerimizle iftarda bir araya geldi. Mehmetçiğin, kutsal vatan topraklarının her köşesinde aziz milletin huzuru ve devletin bekası için vatan ve bayrak aşkıyla gerektiğinde hayatını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini ifade eden Vali Dağlı, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan münasebetiyle de kahraman Mehmetçiklerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Dağlı, “Öncelikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, şu an Irak’ın kuzeyinde PençeKilit Operasyon bölgesinde terörün kökünü kazımak için büyük bir mücadele veren askerlerimize Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum. Allah, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli siz kıymetli evlatlarımızı ve tüm kahramanlarımızı kaza ve belalardan korusun. Bu vesileyle sizlere şimdiden hayırlı teskereler ve ailelerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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