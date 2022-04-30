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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla kurtuldu

İHA

Vücudunun sağ tarafında kısmi felç ve uzuvlarının büyük bir kısmını hissedememe şikâyetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki gencin beyni ile omuriliğinin birleştiği bölgede dünyada çok nadir görülen bir tümör tespit edildi. Kısa sürede hastayı felç etme riski bulunan tümör, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş tarafından yapılan zorlu ameliyat ile çıkarıldı. Hasta yeniden sağlığına kavuştu.

Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla kurtuldu

Vücudunun sağ tarafında kısmi felç ve uzuvlarının büyük bir kısmını hissedememe şikâyetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki gencin beyni ile omuriliğinin birleştiği bölgede dünyada çok nadir görülen bir tümör tespit edildi. Kısa sürede hastayı felç etme riski bulunan tümör, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş tarafından yapılan zorlu ameliyat ile çıkarıldı. Hasta yeniden sağlığına kavuştu.
Amasya’nın Suluova ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Osman Oran, 4 yaşından beri kemiğin dış yüzeyinde çıkıntı şeklinde görüntü veren, kemiğin iyi huylu tümörü olan osteokondrom hastalığı ile mücadele ediyordu. Çocukluğundan beri hastalığı nedeniyle sürekli olarak ameliyatlara girmek zorunda kalan hasta, son günlerde vücudunda güç kaybı yaşayarak acı hissini de kaybetmeye başladı. Şifa bulmak için Liv Hospital Samsun’a başvurdu. Burada Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş tarafından çekilen tomografiyle, bu yaşına kadar 10’dan fazla kemik ameliyatı olan hastada beyin ile omuriliğinin birleştiği bölgede kısa sürede felç yapan, dünyada çok nadir görülen bir tümör tespit edildi. Ardından acil olarak ekibiyle Osman Oran’ı ameliyata alan Opr. Dr. Ulaş, riskli bir operasyon sonrası genç hastayı yeniden sağlığına kavuşturdu.
Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ulaş, “Hastamız daha önce küçük kemik tümörleri ile ameliyat olmuştu. Hastanemize yaygın uyuşuklar, sağ tarafında kısmi felç ve vücudunun büyük bir kısmını hissedememe şikâyetleri ile geldi. Çektiğimiz emar (MR) ve tomografi neticesinde hastanın beyin ile omur iliğinin birleştiği bölgede kemik yapıdan büyüyen bir tümör fark ettik. Omuriliğine çok ciddi bir baskı yaptığını gördük. Hasta ve yakınlarına ayrıntılı bir bilgi verdikten sonra ameliyat yaptık” dedi.

“Hastamızın tedavisini ileride uluslararası bir yayın olarak da yayınlamayı planlıyoruz”
Ameliyatta omurilikleri koruyan kemiklere zarar vermeden tümör parçayı total olarak çıkarttıklarının altını çizen Opr. Dr. Ulaş, “Tümörü çıkardıktan sonra hastamızın şikâyetlerinin büyük bir kısmı hemen toparladı. Bu durum normal değildir. Hastamızda görülen tümör, dünyada 1 veya 2 kez görülmüş bir vakadır. Hastamızın tedavisini ileride uluslararası bir yayın olarak da yayınlamayı planlıyoruz. Bu bölgenin kemikten olup, c1 vertebrasından başlayıp omuriliğe baskı yapan kemik tümörleri çok nadir görülen tümörlerdir. Sert bir doku olduğundan ameliyatları zor geçer. Bir tarafta kemik yapıya yapışıktır diğer tarafta ise omurilik zarına yapışıktır. O bölgeye zarar vermeden ameliyat yapmak gerekiyor. Hastamız ameliyat olmasaydı, çok kısa zaman içerisinde vücudunun diğer tarafında felç başlayacak, yürümeyi kaybedecek ve boyundan aşağısı tamamen kısmi felç olarak kalacaktı” diye konuştu.

“Doktorum hayallerimin peşinden koşmak için fırsat verdi”
Kendini iyi hissettiğini söyleyen Osman Oran ise “4 yaşından beri ameliyat oluyorum. Vücudumun eklem bölgelerinde fazladan kemik ürüyor. Önce Allah, sonra hocam sayesinde tekrardan hayata döndüm. Hayallerimin, umutlarımın peşinde koşmak için bir fırsat doğdu. Sağ kolumda uyuşma başlamıştı. Güç kaybım olmuştu. Sol kolumda acı hissetmiyordum. Ayaklarıma doğru inmeye başlamıştı. Çok şükür bu durumu atlattık. Şu an hafiften güç kayıplarım var ama onu da spor yaparak toplamaya çalışacağım” açıklamasında bulundu.

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