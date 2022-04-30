OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Yetkin Bulut, görevine başladı.

Turizm Fakültesi Dekanlığı makamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Rektör Yardımcıları Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde eski Dekan Prof. Dr. Ali Uzun, görevini Prof. Dr. Yetkin Bulut’a devretti. Törende konuşan eski Dekan Prof. Dr. Ali Uzun, üniversitenin belirlediği gelecek odaklı kurumsal perspektif doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek “Turizm Fakültesi’nin de söz konusu hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yetkin Hocamıza, gözümüz ve gönlümüz açık bir şekilde devraldığımız emaneti teslim ediyoruz. İnşallah çok daha güzel işler ortaya konacak ve Turizm Fakültesi çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır” dedi.



Rektör Ünal: “Yeni kadrolar, stratejik hedefimize uygun olduğu oranda tercih edilecek”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Turizm Fakültesi’nin bir strateji çalışmasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bizler de OMÜ üst yönetimi olarak önümüzdeki zaman içerisinde özellikle dış alımları, üniversitenin kendi stratejisine bağlı olarak yöneteceğiz. Yeni kadrolar, bizim stratejik hedefimize uygun olduğu oranda tercih edilecek. Bu yönde birim bazlı bir değerlendirme yapacağız ve buna göre sürece yön vereceğiz” diye konuştu.



Yazıcı: “Turizm firmalarının ilgi ve dikkatini Kızılırmak Deltası’na çekebilmeliyiz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Kurupelit Kampüsü dışında Bafra’daki Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu’nun bir başarı hikâyesi olarak ortaya çıktığına dikkat çekerken, “Tabii bu gelişme, bizleri gerçekten ziyadesiyle memnun etti. Turizm Fakültesi’nin bölge açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum zira Kızılırmak Deltası fakülte açısından çok değerli bir kaynak. Turizm Fakültesi, Kızılırmak Deltası’nın bilhassa ekolojik yönünü ortaya çıkartıp, ekolojik turizmi önceleyerek bir strateji belirlemeli çünkü bu yaklaşım, bizim her yönüyle kazanmamıza ve fakültenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu gelişmeler de tabii fakültenin tercih edilebilirlik oranını arttıracaktır. Yine ayrıca, turizm firmalarının ilgi ve dikkatini bu deltaya çekebilmeliyiz. Üniversitenin genelini düşündüğümüzde otelcilik hizmetine ihtiyaç var. Örneğin OMTEL daha üst seviyede hizmet verebilmeli. Eğer söz konusu stratejiyi uygulayıp bu doğrultuda adımlar atabilirsek istediğimiz düzeye geleceğimiz kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Dekan Bulut: “Türkiye’de örnek gösterilecek bir turizm fakültesi ortaya çıkarmak istiyoruz”

Son olarak söz alan yeni Dekan Prof. Dr. Yetkin Bulut, Prof. Dr. Ali Uzun’la yaklaşık 3 yıldır beraber çalıştıklarını hatırlatarak, “Bu süreçte Ali Hocamın Dekan Yardımcılığını yapma şerefine nail oldum. Ali Hocamız ilk günden bu zamana kadar bize bir amir olarak değil, bir büyüğümüz olarak davrandı. Âdeta koçluk ve mentorluk yaptı. İdari anlamdaki yaklaşımı bizleri inanılmaz derecede şevklendirdi ve her biri birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini ortaya koymalarına vesile oldu. Dolayısıyla Ali Hocamız bizler için bir lider durumundaydı ve bizlere istikameti gösterdi. Ondan faydalandık ve faydalanmaya devam edeceğiz. İnşallah yapacaklarımla ona yaklaşabilirim. Bundan sonraki süreçte umarım çalışma arkadaşlarımla bir sinerji yakalayarak Ali Hocamızın bıraktığı çıtayı daha yukarı taşır ve şehre değer katarız. Sizlerin de desteğiyle Türkiye’de örnek gösterilecek bir turizm fakültesi ortaya çıkarmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Ünal, Prof. Dr. Ali Uzun’a hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunarken Prof. Dr. Yetkin Bulut’a da yeni görevinde başarılar diledi. Tören bitiminde Prof. Dr. Ali Uzun’un rehberliğinde Turizm Fakültesi’nin bazı birimlerini ziyaret eden Rektör Ünal ve beraberindekiler, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Törende ayrıca; Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mutlu Kaya ile Fakülte öğretim elemanlarından Doç. Dr. Zuhal Çilingir, Doç. Dr. Erdal Yılmaz, Arş. Gör. Dr. İbrahim Taner Akkoç, Arş. Gör. Gamze Kayan, Arş. Gör. Eren Canbolat, Fakülte Sekreteri Hasan Ağırbaş ve idari çalışanlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.