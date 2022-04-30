OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan

İHA

OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Yetkin Bulut, görevine başladı.
Turizm Fakültesi Dekanlığı makamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Rektör Yardımcıları Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde eski Dekan Prof. Dr. Ali Uzun, görevini Prof. Dr. Yetkin Bulut’a devretti. Törende konuşan eski Dekan Prof. Dr. Ali Uzun, üniversitenin belirlediği gelecek odaklı kurumsal perspektif doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek “Turizm Fakültesi’nin de söz konusu hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yetkin Hocamıza, gözümüz ve gönlümüz açık bir şekilde devraldığımız emaneti teslim ediyoruz. İnşallah çok daha güzel işler ortaya konacak ve Turizm Fakültesi çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır” dedi.

Rektör Ünal: “Yeni kadrolar, stratejik hedefimize uygun olduğu oranda tercih edilecek”
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Turizm Fakültesi’nin bir strateji çalışmasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bizler de OMÜ üst yönetimi olarak önümüzdeki zaman içerisinde özellikle dış alımları, üniversitenin kendi stratejisine bağlı olarak yöneteceğiz. Yeni kadrolar, bizim stratejik hedefimize uygun olduğu oranda tercih edilecek. Bu yönde birim bazlı bir değerlendirme yapacağız ve buna göre sürece yön vereceğiz” diye konuştu.

Yazıcı: “Turizm firmalarının ilgi ve dikkatini Kızılırmak Deltası’na çekebilmeliyiz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Kurupelit Kampüsü dışında Bafra’daki Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu’nun bir başarı hikâyesi olarak ortaya çıktığına dikkat çekerken, “Tabii bu gelişme, bizleri gerçekten ziyadesiyle memnun etti. Turizm Fakültesi’nin bölge açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum zira Kızılırmak Deltası fakülte açısından çok değerli bir kaynak. Turizm Fakültesi, Kızılırmak Deltası’nın bilhassa ekolojik yönünü ortaya çıkartıp, ekolojik turizmi önceleyerek bir strateji belirlemeli çünkü bu yaklaşım, bizim her yönüyle kazanmamıza ve fakültenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu gelişmeler de tabii fakültenin tercih edilebilirlik oranını arttıracaktır. Yine ayrıca, turizm firmalarının ilgi ve dikkatini bu deltaya çekebilmeliyiz. Üniversitenin genelini düşündüğümüzde otelcilik hizmetine ihtiyaç var. Örneğin OMTEL daha üst seviyede hizmet verebilmeli. Eğer söz konusu stratejiyi uygulayıp bu doğrultuda adımlar atabilirsek istediğimiz düzeye geleceğimiz kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Dekan Bulut: “Türkiye’de örnek gösterilecek bir turizm fakültesi ortaya çıkarmak istiyoruz”
Son olarak söz alan yeni Dekan Prof. Dr. Yetkin Bulut, Prof. Dr. Ali Uzun’la yaklaşık 3 yıldır beraber çalıştıklarını hatırlatarak, “Bu süreçte Ali Hocamın Dekan Yardımcılığını yapma şerefine nail oldum. Ali Hocamız ilk günden bu zamana kadar bize bir amir olarak değil, bir büyüğümüz olarak davrandı. Âdeta koçluk ve mentorluk yaptı. İdari anlamdaki yaklaşımı bizleri inanılmaz derecede şevklendirdi ve her biri birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini ortaya koymalarına vesile oldu. Dolayısıyla Ali Hocamız bizler için bir lider durumundaydı ve bizlere istikameti gösterdi. Ondan faydalandık ve faydalanmaya devam edeceğiz. İnşallah yapacaklarımla ona yaklaşabilirim. Bundan sonraki süreçte umarım çalışma arkadaşlarımla bir sinerji yakalayarak Ali Hocamızın bıraktığı çıtayı daha yukarı taşır ve şehre değer katarız. Sizlerin de desteğiyle Türkiye’de örnek gösterilecek bir turizm fakültesi ortaya çıkarmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Rektör Ünal, Prof. Dr. Ali Uzun’a hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunarken Prof. Dr. Yetkin Bulut’a da yeni görevinde başarılar diledi. Tören bitiminde Prof. Dr. Ali Uzun’un rehberliğinde Turizm Fakültesi’nin bazı birimlerini ziyaret eden Rektör Ünal ve beraberindekiler, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.
Törende ayrıca; Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mutlu Kaya ile Fakülte öğretim elemanlarından Doç. Dr. Zuhal Çilingir, Doç. Dr. Erdal Yılmaz, Arş. Gör. Dr. İbrahim Taner Akkoç, Arş. Gör. Gamze Kayan, Arş. Gör. Eren Canbolat, Fakülte Sekreteri Hasan Ağırbaş ve idari çalışanlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla ...
'Bayramı mateme çevirmeyin'
YEREL HABERLER 'Bayramı mateme çevirmeyin'
'Gizemli hepatit riski göz ardı edilmemeli'
YEREL HABERLER 'Gizemli hepatit riski göz ardı edilmemeli'
Iraklı öğrencilerin iftarında zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldular
YEREL HABERLER Iraklı öğrencilerin iftarında zehirlenme şüphesiyle ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da 32 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde ...
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci ...
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü gelişiyor
YEREL HABERLER Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü gelişiyor
Deniz kıyısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Deniz kıyısında ölü bulundu
Vali Dağlı: “Rabb’im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Rabb’im Mehmetçiklerimizi muvaffak ...
Samsun'da 4 ayda 37 milyon TL sosyal yardım
YEREL HABERLER Samsun'da 4 ayda 37 milyon TL sosyal yardım
Samsun'da denizde ceset bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da denizde ceset bulundu
Bafra'da bayram temizliği
YEREL HABERLER Bafra'da bayram temizliği
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 1 yaralı
Bafra’da “Bayramınız Kemerli Olsun” uygulaması
YEREL HABERLER Bafra’da “Bayramınız Kemerli Olsun” uygulaması
Samsun’da emniyet kemeri uygulaması
YEREL HABERLER Samsun’da emniyet kemeri uygulaması
Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Canik’te bayram öncesi yüzler güldü
YEREL HABERLER Canik’te bayram öncesi yüzler güldü
Öğrencilerden engellilere yönelik 'Farkında Ol' projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden engellilere yönelik 'Farkında Ol' ...
Bayramda silah magandalarını yakalamak için 22 özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER Bayramda silah magandalarını yakalamak için 22 özel ...
343 yetim çocuğa bayramlık
YEREL HABERLER 343 yetim çocuğa bayramlık
SAMMDOB farklı bir türe perde açacak: 'Kahve Kantatı ve Evlilik Kantatı'
YEREL HABERLER SAMMDOB farklı bir türe perde açacak: 'Kahve Kantatı ...
Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri açılıyor
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri ...
Demirtaş: “Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşadık”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşadık”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.