Samsun’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi

Ramazan Bayramı öncesi yapılan trafik denetimine katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı sürücüleri 'Bayramınız kemerli olsun' broşürleriyle bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda; trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla “Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganlı denetim yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Alb. Ömer Ersever denetimde, güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücülere bilgilendirici broşür ve trafikte hayatını kaybedenler anısına tohum takdim eden protokol ayrıca bayramın da huzurlu geçmesi dileklerini iletti.

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