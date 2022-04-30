OMÜ Rektörü Ünal'dan 'zehirlenme' açıklaması Rektör Ünal: “Dışarıdan bir derneğin yaptığı organizasyon” "Konuyla ilgili inceleme başlatıldı"

Samsun'da bir dernek tarafından düzenlenen iftar programında çoğunluğu uluslararası öğrenci 92 kişi zehirlendi.

Özel bir firma tarafından işletilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi’nde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu iftarı dışardan bir dernek organize etmiştir. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öğrencilerin sağlık durumları iyi” dedi.

OMÜ'de çeşitli fakültelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için bir dernek tarafından dün akşam OMÜ Yaşam Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. İftara katılan ve aralarında Irak, Suriye, Fas, Filistin, Cezayir, Ürdün, Mısır, Sudan, Kamerun ve Yemenli öğrencilerin bulunduğu 92 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrencilerden 45'i OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, 26'sı Gazi Devlet Hastanesine, 21'i de Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleriyle başvurdu.



“Konu birçok yönden araştırılıyor”

Zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iftar organizasyonun kendileri ile bir ilgisinin bulunmadığını, dışarıdan bir dernek tarafından düzenlendiğini söyledi. Olayı birçok yönden incelediklerini belirten Ünal, “Bu iftar programı tamamen dışarıdan bir derneğin yaptığı bir organizasyondur. Yani iftarı veren bir dernektir. Bu iftarla üniversitenin sadece kampüsün içinde olması kadar bir ilişkisi vardır. OMÜ Yaşam Merkezi özel bir firma tarafından işletiliyor. Buraya gelenlerin tamamı da öğrenci mi onu bilmiyoruz” diye konuştu.



“Sağlık durumları iyi”

Kendisinin de zehirlenen öğrencileri saat 04.30 gibi ziyaret ettiğini belirten Ünal, “Durumla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Sadece sağlık değil, birçok yönden konu araştırılıyor. Bir inceleme yürütülüyor. Zehirlenenler arasında 1 hamile ve 2 küçük çocuk var. Onlar müşahede altında tutuluyor” şeklinde konuştu.

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