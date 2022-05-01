Aralarında kavga çıkmıştı, 1 gün sonra silahlı saldırıda ağır yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir genç, 1 gün önce aralarında kavga çıkan şahısların silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında 1 gün önce kavga çıkan B.Ş.B. ve H.B.'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu çeşitli yerlerinden vurulan 21 yaşındaki A.K. ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen amca yeğen olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.