Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar

Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 22 berabere kaldı ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Samsun’da ise kutlama yapmak için sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar karşı karşıya geldi. Özellikle Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahil mevkiinde yaşanan gerginlik sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Sahile çıkan her yola polis ekibi yerleştirildi.

Şehrin farklı noktalarında da gerginlikler yaşandı. Samsunspor taraflarını polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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