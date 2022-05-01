Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada (2)

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O SÜRÜCÜ YAKALANDISAMSUN,(DHA) -TRABZONSPOR'un şampiyonluk kutlamalarında yaşanan gerginlik sırasında bir yayaya çarparak kaçtığı görüntüler ortaya çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Samsun

2022-05-01 04:18:21



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