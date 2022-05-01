Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü

Samsun bugün iki kahraman şehidini son yolculuğuna uğurlayacak.

Kuzey Irak'ta devam eden PençeKilit Operasyonu'nda şehit olan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un ardından Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) da aynı operasyonda EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehit Çarkcı'nın cenazesi bugün saat 13.30'da SamsunÇarşamba Havalimanı'nda karşılanıp, ikindi namazını müteakip 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PençeKilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi.



İlk şehidin cenazesi Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlanacak

PençeKilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan tarihinde şehit olmuştu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Uzun’un cenazesi de bugün ikinci namazını müteakip Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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