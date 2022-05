Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ağustos ayı ortalarına kadar çalışmalar bitecek” “Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN iş birliğinde yapımı devam eden ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamamlandı.

Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın da bu kapsamda hazırladığı projede ASELSAN ile iş birliğine gidildi. Geçen yıl Haziran ayında ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin protokolü imzalandı. Yapılan çalışmalarda ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamamlandı.

Toplamda 110 kavşakta düzenleme yapılacak. 79 kavşak adaptif kavşak olacak. Adaptif olan 79 kavşakta sinyalizasyon sistemi olacak. Geri kalan 31 kavşakta fiziksel düzenleme olacak, bunlarda sinyalizasyon olmayacak. Proje kapsamındaki 79 adaptif kavşaktan 42’si bitirildi. 30 kavşak ise lokal adaptif şekilde hizmet sunabilecek duruma getirildi. Yerleştirilen kameralar aktif hale getirildiğinde yapay zeka devreye girip kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda da kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanırken, acil durum gibi pek çok durumda da sistem trafiği rahatlatacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapacak Samsun’da yapımına başlanan akıllı ve adaptif kavşaklardan 55’inin tamamlandığını, tüm çalışmaların ağustos ayı ortalarına kadar biteceğini söyledi.



“Kavşak düzenlemeleri ağustosun ortalarına kadar çalışmalar bitecek”

Kavşak düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Demir, “Atatürk, İsmet İnönü, 100. Yıl Bulvarı ve Cağaloğlu Caddesi gibi birçok noktada kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarını 110 kavşakta hayata geçiriyoruz. Şu an itibarıyla 50'den fazla kavşağı düzenledik. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Yapay zeka ile görüntüleme sistemi ile adaptif dediğimiz birbirini gören kavşaklar yapıyoruz. Ekiplerimiz çift vardiya çalışıyor. Vatandaşlarımızı da bayram üzere çok rahatsız etmeme adına bütün tedbirleri alarak örnek bir çalışma sergiliyoruz. TEKNOFEST’e yani ağustos ayının ortalarına kadar bu çalışmaları tamamlayıp, Samsun’un hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmalar topyekun mastır plan çalışmalarıdır. Birçok detay üzerinde çalışıyoruz. Adaptif kavşak, trafiği çok akıcı hale getiren bir sistem. Dolayısıyla kırmızı ışık ihlalini asla affetmeyen bir sistem. Sürücülerin kırmızı ışıkta geçmemesi gerekiyor. Kavşaklara yakın yapay zeka kullanıldığı için parklanma yasakları getirilecek olan sistemleri titizlikle takip edilecek. Bazı kavşaklarda da fiziksel düzenleme ile sorunu çözeceğiz” dedi.



Projenin sağlayacağı avantajlar

Proje ile hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Olay algılama, havayol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirmeyönlendirme gibi hizmetlerin sunulacağı sistem sayesinde yerleştirilen kameralar aktif hale getirildiğinde kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanacak. Bununla birlikte kavşaklarda bekleyen araç sayısında, araçların kavşaktaki bekleme sürelerinde ve enerji tüketiminde azalma sağlayacak proje ile sürüş konforu da artacak. Samsun genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) projesi kapsamında yerleştirilen kameralar aktif aktif olarak hizmet verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan kameralar ise henüz devreye alınmadı.



“Samsun’u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"

Şehir İçi ve İlçelerine Yönelik Ulaşım Terminali Projesi’nde de sona gelindiğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Biz bu sistemi devre alırken Samsun’un merkez mahallelerinden ve ilçelerinden kent içi ulaşımını da yeni bir konsept ile projelendirdik. O projeyi de bitirmek üzereyiz. Onu da TEKNOFEST 2022’ye yetiştireceğiz. Kentin ana merkezine ‘yolcu aktarma merkezi' inşa ettik. Orada parklanma olmadan yolcularımız inecek ve işlerini halledecek. Merkez mahallerimizden ve ilçelerimizden kim gelirse gelsin dolmuşlarına oradan inip oradan binecek. Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz."

