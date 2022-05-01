Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ağustos ayı ortalarına kadar çalışmalar bitecek” “Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ağustos ayı ortalarına kadar çalışmalar bitecek” “Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"

İHA

Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamam Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ağustos ayı ortalarına kadar çalışmalar bitecek” “Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN iş birliğinde yapımı devam eden ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamamlandı.
Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın da bu kapsamda hazırladığı projede ASELSAN ile iş birliğine gidildi. Geçen yıl Haziran ayında ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin protokolü imzalandı. Yapılan çalışmalarda ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin yüzde 55’i tamamlandı.
Toplamda 110 kavşakta düzenleme yapılacak. 79 kavşak adaptif kavşak olacak. Adaptif olan 79 kavşakta sinyalizasyon sistemi olacak. Geri kalan 31 kavşakta fiziksel düzenleme olacak, bunlarda sinyalizasyon olmayacak. Proje kapsamındaki 79 adaptif kavşaktan 42’si bitirildi. 30 kavşak ise lokal adaptif şekilde hizmet sunabilecek duruma getirildi. Yerleştirilen kameralar aktif hale getirildiğinde yapay zeka devreye girip kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda da kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanırken, acil durum gibi pek çok durumda da sistem trafiği rahatlatacak.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapacak Samsun’da yapımına başlanan akıllı ve adaptif kavşaklardan 55’inin tamamlandığını, tüm çalışmaların ağustos ayı ortalarına kadar biteceğini söyledi.

“Kavşak düzenlemeleri ağustosun ortalarına kadar çalışmalar bitecek”
Kavşak düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Demir, “Atatürk, İsmet İnönü, 100. Yıl Bulvarı ve Cağaloğlu Caddesi gibi birçok noktada kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Akıllı şehir uygulamalarını 110 kavşakta hayata geçiriyoruz. Şu an itibarıyla 50'den fazla kavşağı düzenledik. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Yapay zeka ile görüntüleme sistemi ile adaptif dediğimiz birbirini gören kavşaklar yapıyoruz. Ekiplerimiz çift vardiya çalışıyor. Vatandaşlarımızı da bayram üzere çok rahatsız etmeme adına bütün tedbirleri alarak örnek bir çalışma sergiliyoruz. TEKNOFEST’e yani ağustos ayının ortalarına kadar bu çalışmaları tamamlayıp, Samsun’un hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmalar topyekun mastır plan çalışmalarıdır. Birçok detay üzerinde çalışıyoruz. Adaptif kavşak, trafiği çok akıcı hale getiren bir sistem. Dolayısıyla kırmızı ışık ihlalini asla affetmeyen bir sistem. Sürücülerin kırmızı ışıkta geçmemesi gerekiyor. Kavşaklara yakın yapay zeka kullanıldığı için parklanma yasakları getirilecek olan sistemleri titizlikle takip edilecek. Bazı kavşaklarda da fiziksel düzenleme ile sorunu çözeceğiz” dedi.

Projenin sağlayacağı avantajlar
Proje ile hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Olay algılama, havayol durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu bilgilendirmeyönlendirme gibi hizmetlerin sunulacağı sistem sayesinde yerleştirilen kameralar aktif hale getirildiğinde kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanacak. Bununla birlikte kavşaklarda bekleyen araç sayısında, araçların kavşaktaki bekleme sürelerinde ve enerji tüketiminde azalma sağlayacak proje ile sürüş konforu da artacak. Samsun genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) projesi kapsamında yerleştirilen kameralar aktif aktif olarak hizmet verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan kameralar ise henüz devreye alınmadı.

“Samsun’u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz"
Şehir İçi ve İlçelerine Yönelik Ulaşım Terminali Projesi’nde de sona gelindiğini belirten Demir, şunları söyledi:
“Biz bu sistemi devre alırken Samsun’un merkez mahallelerinden ve ilçelerinden kent içi ulaşımını da yeni bir konsept ile projelendirdik. O projeyi de bitirmek üzereyiz. Onu da TEKNOFEST 2022’ye yetiştireceğiz. Kentin ana merkezine ‘yolcu aktarma merkezi' inşa ettik. Orada parklanma olmadan yolcularımız inecek ve işlerini halledecek. Merkez mahallerimizden ve ilçelerimizden kim gelirse gelsin dolmuşlarına oradan inip oradan binecek. Samsun'u tek bir hat değişikliği ile her yere ulaşılabilir hale getiriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye ...
Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü
Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar
YEREL HABERLER Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı ...
Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; ...
Samsun’da Trabzonspor’un kutlamalarında gerginlik
YEREL HABERLER Samsun’da Trabzonspor’un kutlamalarında gerginlik
Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar
YEREL HABERLER Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar
Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; ...
Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; ...
Aralarında kavga çıkmıştı, 1 gün sonra silahlı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aralarında kavga çıkmıştı, 1 gün sonra silahlı ...
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Çarşı pazarda bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Çarşı pazarda bayram hareketliliği
2. el oto pazarında yaprak bile kıpırdamıyor
YEREL HABERLER 2. el oto pazarında yaprak bile kıpırdamıyor
Samsun’a şehit ateşi düştü Şehit P. Söz. Er Nurettin Uzun nişanlıydı ve evlilik hazırlığı yapıyordu
YEREL HABERLER Samsun’a şehit ateşi düştü Şehit P. Söz. Er Nurettin ...
Samsun’da ‘tatlı’ telaşı
YEREL HABERLER Samsun’da ‘tatlı’ telaşı
220 aydır devam eden mevlit
YEREL HABERLER 220 aydır devam eden mevlit
Jandarmadan dron destekli “Bayramınız Kemerli Olsun” uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan dron destekli “Bayramınız Kemerli Olsun” ...
Havza’da bayram tedbirleri
YEREL HABERLER Havza’da bayram tedbirleri
Samsun'da denizde ceset bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da denizde ceset bulundu
OMÜ Rektörü Ünal'dan 'zehirlenme' açıklaması Rektör Ünal: “Dışarıdan bir derneğin yaptığı organizasyon” "Konuyla ilgili inceleme başlatıldı"
YEREL HABERLER OMÜ Rektörü Ünal'dan 'zehirlenme' açıklaması Rektör ...
Samsun’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Bayram öncesi emniyet kemeri vurgusu
YEREL HABERLER Bayram öncesi emniyet kemeri vurgusu
OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan
YEREL HABERLER OMÜ Turizm Fakültesi’ne yeni dekan
Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Dünyada çok nadir görülen tümörden ameliyatla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.