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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Bayramda 110 bin 143 ekip ve toplamda 208 bin 900 civarında personelimiz görev başında olacak" "10 yılda trafikte araç sayısında yüzde 60 civarında artış olmasına rağmen Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 40 iyileşme oldu"

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Bayramda 110 bin 143 ekip ve toplamda 208 bin 900 civarında personelimiz görev başında olacak" "10 yılda trafikte araç sayısında yüzde 60 civarında artış olmasına rağmen Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 40 iyileşme oldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi yapılan trafik denetimlerine katıldı. Türkiye'de 10 yılda trafikte araç sayısının yüzde 60 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 40 azalma olduğunu söyleyen Erdil, bayramda 110 bin 143 ekip ve toplamda 208 bin 900 personelin görev yapacağını belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Samsun'da çeşitli incelememelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Erdil, SamsunAnkara yolu ve SamsunOrdu yolundaki polis uygulama noktasında yapılan trafik denetimlerini inceledi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever'in da hazır bulunduğu trafik denetiminde sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen Bakan Yardımcısı Erdil, kemer takmanın önemini vurguladı. Erdil, Vali Dağlı ile birlikte sürücülere çocuklar için kırmızı düdük ve boyama kitabı da hediye etti.
Bakan Yardımcısı Erdil, "Takiplerde ve denetimlerde amacımız trafik kazalarını, ölümlü kazaları en aza indirmek. Bu doğrultuda yine bu bayramda 110 bin 143 ekip, toplamda 208 bin 900 civarında personelimiz görev başında olacaktır. Bu görev süresince 73 ilde emniyet ve jandarma tarafından havadan denetimler İHA'larla yapılacaktır. Bu denetimlerdeki amacımız, farkındalığı artırmak, dikkat çekmek. Belli bir rehberlik icra etmek. Trafik kazalarında olan kayıplarımızı, özellikle trafik kazalarında oluşan ölümlerimizi, kayıplarımızı en aza indirmek. Bu istikamette de önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. 2010 yılından itibaren son 10 yılda trafik araç sayısında yüzde 60 civarında artış olmasına rağmen Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 40 iyileşme oldu. Çok önemli bir başarı. Taşıtlar yüzde 60 arttı, trafik kazaları ve ölümler yüzde 40 azaldı. Ayrıca uluslararası bir ölçek olarak son 3 yıldır, son 4 yıldır izliyoruz. Yüzbin kişiye düşen trafik kazasında ölümler 9.6'dan 5.7'ye indi. Bu çok önemli bir gelişme. Aslında Avrupa ortalaması da bu civardadır. Önümüzdeki günlerde trafik kazaları ve ölümler en aza indirilecektir. Trafik denetimlerimizin başarılı geçmesini diliyorum. Bu bayramda ağız tadıyla millet olarak güzel bir bayram geçiririz. Trafikte seyir eden yolcularımızı da iyi yolculuklar diliyoruz. Kazasız sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyoruz" dedi.
Bugün Samsun'da iki şehit cenazesinin de olduğunu hatırlatan Bakan Yardımcısı Erdil, "Buradan ailelerine başsağlığı diliyorum. Silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Büyük bir acımız var. Ancak malum bu son operasyonlarda terör örgütü inşallah Türkiye'den silinecek. O dilek ve temenni içerisindeyiz" diye konuştu.
Vali Dağlı ise, "Trafik ekiplerimiz gerek emniyet, gerek jandarma hem rehberlik hem de yardımcı oluyorlar. Bayram boyunca da bu devam edecek. Bugün buraya bizlerle birlikte katılmanız emniyete ve jandarmaya güç verdi. İnsanlara kazasız belasız bir bayram olur inşallah" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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