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Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi Dağılan kalabalığa sitem

İHA

Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi Dağılan kalabalığa sitem

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çiseleyen yağmur, coşkuyu yarım bıraktı. Tertip komitesinin konuşması esnasında alandaki kalabalık hızla dağıldı. Halaylar çekilip, şarkılar söyleneceği sırada insanların alanı terk etmesine görevliler de sitem etti.
Samsun'da sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımı ile kutlandı. İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan gruplar, kortej halinde sloganlar atıp, alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Polis yürüyüş güzergahı ve meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kortejin tamamı Meydan’a ulaştığında hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından tertip komitesi takdim edilerek, komite adına Suat Yıldız bir konuşma yaptı. Konuşma esnasında çiseleyen yağmur 1 Mayıs coşkusunu yarım bıraktı. Alanda toplanan kalabalık konuşmanın bitmesini, halay ve şarkılar söylenmesini beklemedi. Pankart, flamalarını toplayan gruplar alandan ayrıldı.
Konuşma sonrası müzik dinletisi için sahneye çıkan grubun solisti de bu duruma sitemini ifade etti. İnsanların eğlenceli bölümü kaçırdıkları için kutlamanın buruk kaldığı vurgulandı. İnsanların ayrılması sonucu kutlama programı da erken sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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