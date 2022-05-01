Şampiyonluk kutlamalarında aracıyla bir kişiye kasıtlı çaptığı iddia edilen sürücü serbest bırakıldı

Süper Lig'de Trabzonspor'un kendi sahasında Antalyaspor ile 22'lik beraberliğinin ardından 7. kez şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Samsun'daki kutlamalarda aracıyla bir kişiye kasıtlı çarptığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Samsun'da kutlama yapan taraftarlar konvoy oluşturdu. Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşanırken, polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olaylar sırasında Trabzonsporlu olduğu ileri sürülen H.B.T.'nin (35) aracıyla Samsunspor taraftarlarından 17 yaşındaki F.P.'ye kasıtlı çarpıp kaçtığı iddia edildi. Olaydan sonra kaçan sürücü H.B.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan Recep Tokur Polis Merkezi'nde ifadesi alınan H.B.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B.T., mahkemece serbest bırakıldı.

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