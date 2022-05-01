Şehit Uzman Çavuş Çarkcı´nın cenazesi, Samsun´da (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) için Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede acılı anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna bakarak, "Oğlum madem gelecektin bayramı neden bekledin, erken gelseydin" diyerek göz yaşı döktü. Kılınan namazın ardından Çarkcı'nın cenazesi Düzköy Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-05-01 20:09:35



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