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Bacakları kesildi, yılmadı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu Sporu bırakacakken tedavi oldu ve 180 kiloluk halteri kaldırarak tekrar Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Bacakları kesildi, yılmadı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu Sporu bırakacakken tedavi oldu ve 180 kiloluk halteri kaldırarak tekrar Türkiye şampiyonu oldu

Samsun’da yaşayan kepçe operatörü Kaner Altıntaş (41), 20 yıl önce geçirdiği kazanın ardından bacaklarının diz üzerinden kesilmesine rağmen yaşama azmini hiç kaybetmedi. Halter sporuna başlayan Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu olup, birçok defa derece yaptı.
Kaner Altıntaş, 2002 yılında Trabzon'da bir inşaat için temel kazısı yaparken kaza geçirdi. İş makinesinin bulunduğu toprak zeminin kayması sonucu iş makinesi devrildi ve eğimli arazide taklalar attı. Altıntaş, kabinden fırlamasının ardından iş makinesinin dizlerinin üzerinden geçmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Kaner Altıntaş'ın iki bacağı da diz üzerinden kesildi. 10 yıllık alışma sürecinin ardından halter sporu ile hayata bağlanan Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle kendisini hayata bağlayan halter sporundan uzaklaşmak üzere olan Kaner Altıntaş, Samsun’da kendi kanıyla yapılan hücre tedavisi (PRP) ve fizik tedavisi ile tekrar spora döndü ve katıldığı son şampiyonada 180 kiloluk halteri kaldırıp, Türkiye şampiyonu oldu.

Bacakları kesildikten sonra 3 kez Türkiye şampiyonu oldu
20 Mart 2022 tarihinde Kocaeli'de düzenlenen Türkiye ve Avrupa seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan ve bu sporu hocasız evinde tek başına antrenman yaparak devam ettirdiğini belirten Kaner Altıntaş, “2002 yılında trafik kazası geçirdim. Bu kaza sonrası bacaklarım kesildi. 10 yıl psikolojik olarak bu travmaya adapte olamadım. Arkadaş tavsiyesi ile spora yöneldim. O dönemde doktorumuz da sürekli oturduğum için şeker başlangıcı olduğunu ve sporla ilgilenip, kollarımın güçlenmesinin vücuduma iyi geleceğini söyledi. 2014’te ampute halterde Türkiye 2’ncisi, 2015’te Türkiye şampiyonu, 2016’da Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. 4 yıllık aranın ardından 2020’de tekrar döndüm. Aranın ardından 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldum” dedi.

"Sakatlıktan dolayı sporu bırakacaktım, tedavi sonrası Türkiye şampiyonu oldum"
Samsun'da geçirdiği tedavi sayesinde sporu bırakmadığını, bir de şampiyon olduğunu belirten Altıntaş, “Engelli halter branşında sporcuyum. 2016 yılında Macaristan’da düzenlenen şampiyonada milli takım adına yarışırken sakatlık geçirdim. Daha sonra spora ara vermek zorunda kaldım. 2020 yılında tekrar haltere başladım. 20202021’de Kovid19 nedeni ile şampiyonalar iptal oldu. 2021 Aralık ayında bir sakatlık geçirdim. Omzumdan daha önce yaşadığım sakatlık tekrar nüksetti. Birçok yerde defalarca tedavi oldum ancak iyileşemedim. Daha sonra Dr. Cengizhan Doğan’ı tavsiye ettiler. Doktorumuz 1 aylık bir tedavi süreci başlattı. Bu süreçte omzum tekrar iyi oldu ve hafif idmanlara başladım. Tedavi başladıktan 2 ay gibi sürede mart ayında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 180 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum. Tedavi sürecim halen devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Nükseden omuz sakatlığını daha önce de yaşadığım için ne kadar kötü etkilediğini biliyorum. Doktorumuza da geldiğimde ‘devam mı, bitireyim mi?’ diye sordum. Çünkü bu sakatlık ilerleyen yaşlarda daha kötü rahatsızlık veriyor. Doktorum, telaş etmemem gerektiğini söyledi. Bu işte sakatlıktan daha önemlisi umut verilmesi diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Hastaya kendi kanından doğal hücre tedavisi uyguladık ve iyileşti"
Hastaya uygulanan tedaviden bahseden Medicana İnternational Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cengizhan Doğan, "Kaner Altıntaş bize omuz ağrısı şikayeti ile geldi. Emar (MR) ve muayene sonucunda sağ omzunu yukarıya kaldıran, arkaya çeviren tendonlarda tendon intihabı ve kemik ödemi mevcuttu. Ayrıntılı fizik tedavi ve rehabilitasyon planladık. Gerekli ön tedvinin ardından omuz ve kasların güçlenmesi için tedaviye geçtik. Fizik tedavide uyguladığımız ajandanın dışında yüksek yoğunluklu lazer cihazı ve manyetik alan cihazı ile tedavi uyguladık. Tedavi sonrası eklem ve kasları daha da güçlenmeye başladı. Bu tedavi sonrası tendonun tamamen sağlıklı olması için hastanın kendi kanından PRP denilen doğal hücre tedavisini tek seans olarak uyguladık. Bu tedavinin ardından hastamızın şikayetlerinin eskiye göre çok az ve yüzde 90’lık bir iyileşme olduğunu saptadık. Bunun üzerine tekrar spor hayatına dönmesine karar verdik. Kontrollerde herhangi bir spor yaralanması yaşamayacağı kanısına varınca hastamızı uğurladık. Kaner Bey halter gibi ağır bir spor ile uğraşıyor. Tekrar bir sakatlık yaşamaması için sürekli olarak takip ediyoruz. Gerekirse bundan sonraki süreçte bir kez daha kendi kanından PRP uygulayabiliriz. Hastamız tedavi sonrası gayet sağlıklı. Kendi sporunu yapıyor. O mutlu, bizler de mutluyuz" şeklinde konuştu.
Sakatlığını atlattığını belirten milli halterci Kaner Altıntaş, eylül ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye’ye altın madalya getirmek istediğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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