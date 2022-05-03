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Havza’da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti

İHA

Havza’da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti

Samsun Havza'da çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için kurban kesip dua etti. Bu yıl ilk afat kurbanı etkinliği Çamyatağı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir afat kurbanına katılan mahalle sakinleri ile bayramlaştılar. Başkan Özdemir afat kurbanı etkinliğine katılan çocuklara çikolata dağıtarak yüzlerini gülümsetti.
Havza Kaymakamı Cengiz Nayman tüm çiftçilere bereketli ve afetsiz bir yıl dileyerek, “Allah öncelikle birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.
Sebahattin Özdemir ise çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, “Cenabı Mevlam niyetlerinizi kabul etsin. Rabb'im tüm çiftçilerimiz bol bereketli bir sezon nasip eylesin. Tüm mahalle sakinlerimizin bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.
Afat kurbanı programı ile ilgili bir açıklama yapan Çamyatağı Mahallesi Muhtarı Nevzat Güvenç katılımcılara teşekkür ederek, “Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Etkinlikte AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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