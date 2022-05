Bu ilçenin altı kaynıyor Bu ilçede 55 dereceyi aşan kaplıca suyu şifa dağıtıyor

'Kaplıcalar diyarı' olarak bilinen Samsun'un Havza ilçesine gelenler adeta 'şifayab' oluyor.

Havza ilçesine gelen vatandaşlar her sokakta bir kaplıca ile karşılaşıyor. Kansızlık, kadın hastalıkları, eklem ağrıları, romatizma ve deri hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen kaplıcalar özellikle sağlık turizmine katkı sağlıyor. Geçen yaz döneminde pandemiden dolayı ziyaretçi sayısında azalma olsa da bu sene hamamların dolması bekleniyor.

14 senedir kaplıcalarda çalışan Veli Kaygısız, "Kaplıca sularımız direkt yer altı kaynaklarından çıktığı gibi dağıtım yapılıyor. Diğer kaplıcalarda dinlenip gönderilen suyun biz direk vatandaşlara şifa olsun diye veriyoruz. İltihaplı romatizma hariç, kırıklar, kireçlenmeler, kadın hastalıkları, böbrek gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Kaplıcalara gelen vatandaşlar buralarda konaklama tesislerinde kalıyorlar. Memleketine dönüp arayanlar teşekkür edenler oluyor. Buradaki su Türkiye’de ender sulardan bir tanesidir. İçilebiliyor, banyosundan şifayab olunabiliyor. Kireçleme düşük, tuz oranı düşüktür. Mustafa Kemal Atatürk bile burada şifa olup gitmiş ve Havza kaplıcalarını övmüştür" dedi.



"Her 15 günde bir şifayab olmak için kaplıcalara geliyorum"

Havza'nın yerlilerinde Tahir Uysal, “Ben Havza’nın çocuğuyum. Kaplıcalarımız hem iç hem dış turizme faaliyetleri olan bir yerdir. Tamamen yer altı kaynakları ile beslenen bir sudur. Şifa kaynağıdır. Her 15 günde bir şifayab olmak için kaplıcalara geliyorum" diye konuştu.

