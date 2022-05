Şehit Hakan Altıkatoğlu adına güreş turnuvası

Samsun'un Ayvacık ilçesi Sahil Mahallesi’nde Şehit Hakan Altıkatoğlu adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen güreş turnuvasının bu sene 4.’sü yapıldı.

1998 yılında Tatvan’da vatani görevini yaparken şehit düşen Hakan Altıkatoğlu için her yıl geleneksel güreş turnuvası düzenleniyor. Şehit Hakan Altıkatoğlu anısına 4. kez düzenlenen güreş turnuvası büyük ilgi gördü. Birçok sporcunun katıldığı turnuvada güreşçiler kıran kırana mücadele etti.

Müsabakalara ilginin çok olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını söyleyen şehit babası Mustafa Altıkatoğlu, "Güreşler sırasında oldukça duygulu anlar yaşadım. Can oğlumun isminin bu şekilde yaşatılmasının son derece mutluyum. Ben kendimi güreş sporunun yayılmasına adadım ve bu yönde sürekli çalışmalarım oluyor. Güreş bizim ata sporumuz. Geleneklerimizle beraber bu sporu yaşatmamız gerekiyor. Can Hakan’ım güreşi çok seviyordu. Serbest ve grekoromende çok sayıda madalyası var. Bölge ve il şampiyonlukları mevcut. Güreşçilere ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan güreş ağalığı seçiminde rakipsiz kalarak güreş ağası olan Ahmet Sarıoğlu ise, “Güneş, peygamber sporudur. Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Genç sporcuların yetişmesi için elimden gelen katkıyı vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

Müsabakalar madalya töreni ile son buldu.

