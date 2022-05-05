OMÜ Acil Servis Ek Bina inşaatında yüzde 56’sı yapıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Acil Servis Ek Bina inşaatında toplam fiziki gerçekleşme yüzde 56,7’ye ulaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Acil Servis Ek Bina inşası için 2018 yılında başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. 49 milyon 611 bin 327 TL proje tutarına sahip inşaat için önceki yıllarda 26 milyon 977 bin 997 TL kaynak kullanıldı. Bu yıl için belirlenen 12 milyon TL ödeneğin ise mart ayı itibarıyla 1 milyon 196 bin 827 TL’si yatırıma harcandı. 2022 yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme yüzde 9,97 seviyesinde oldu.

7 bin 500 metrekare büyüklükte olacak ek binada yapısında şu ana kadar betonarme inşaat kısmının yüzde 100’ü, mekanik altyapı imalatlarının ise yüzde 80i tamamlandı. 2023 yılında tamamlanması hedeflenen inşaatın toplam fizik gerçekleşme oranı yüzde 56,7’ye ulaştı.

OMÜ Tıp Fakültesi’nde devam eden bir diğer proje ise yenileme çalışmalarını içeriyor. 2021 yılında başlayan ve bu yıl tamamlanması hedeflenen proje ile hastanenin tıbbi makine teçhizat alımları ile poliklinikler, servisler, yoğun bakım ve ameliyathanelerin yenileme çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

35 milyon 776 bin 479 TL ödeneğe sahip projede önceki yıl 17 milyon 606 bin 479 TL kaynak kullanıldı. Bu yılda geri kalan kaynak çalışmalara ayrıldı.

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