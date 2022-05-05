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‘El yıkamak elleri suya tutmak değildir’ El yıkama 20 saniyeden az sürmemeli

İHA

‘El yıkamak elleri suya tutmak değildir’ El yıkama 20 saniyeden az sürmemeli

İnsanların ellerini yıkarken sıklıkla hata yaptığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Birçok kişi ellerini suya tutmanın ya da sabunlu suda birkaç saniye tutmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki doğru şekilde el yıkamanın olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, ‘5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü’ne özel açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) elin beş parmağının sembolü olan 5 Mayıs'ta Dünya El Hijyeni Günü’nde herkese el hijyeninin önemini hatırlattığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “2022 Dünya El Hijyeni Günü'nün bu yılki teması, sağlık hizmeti sunumunda ortak güvenlik ve kalite hedefine ulaşmak için her seviyedeki insanın temiz eller aracılığıyla birlikte çalışabileceğini kabul etmeye odaklanmaktadır. Güçlü bir kalite ve güvenlik kültürü, insanları doğru zamanda ve doğru ürünlerle ellerini temizlemeye teşvik edecek ve destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Elleri sık yıkamak enfeksiyonları önlemede en etkili yöntem
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "El hijyeni, Covid19 virüsü de dâhil olmak üzere birçok mikroorganizmanın yayılmasını azaltmak ve enfeksiyonları önlemek için yapabileceğiniz en etkili eylemlerden biridir ve el yıkamak hayat kurtarıcıdır. Elleri sık, düzenli ve uygun şekilde yıkamak enfeksiyonları önlemede en etkili, en ucuz ve en basit yöntemdir. Yemekten önce ve sonra, tuvaletten sonra, bebek bezi değiştirilmesinden, öksürük, hapşırma veya burun temizliği sonrası, hasta bakımı ve yara bakımı öncesi sonrası, kontakt lens takarken ve çıkarırken; çöpe, bir hayvana, gıdasına veya dışkısına dokunduktan sonra ellerin mutlaka su ve sabunla yıkanması gerekir” diye konuştu.

El yıkama 20 saniyeden az sürmemeli
İnsanların ellerini yıkarken sıklıkla hata yaptığının altını çizen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Birçok kişi ellerini suya tutmanın ya da sabunlu suda birkaç saniye tutmanın yeterli olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki el yıkamanın doğru olması için su ve sabunla el yıkamanın 20 saniyeden az sürmemesi gerekmektedir. Ayrıca parmak aralarının, parmak uçlarının, el sırtının ve el bilekleri ovalanarak temizlenmelidir, eldeki yüzüklerin de çıkarılmaması unutulmamalıdır. Yıkamanın sonunda, musluklara veya kapı kollarına dokunmamalı, ellerin kirli yüzeylere temas etmemesi için bir mendil veya dirseğin ucu kullanılmalıdır. El yıkamayı içselleştirmeli ve kültürümüzün bir parçası haline getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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