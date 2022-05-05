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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Hamamı yeniden yapılıyor

İHA

Belediye Hamamı yeniden yapılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkılan Belediye Hamamı'nın ihale süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşaatı başlayacak olan ve içerisinde yüzme havuzunun da yer alacağı hamam 1242 metrekare alan üzerine inşa edilecek.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Samsun, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımlarıyla geleceğe yürüyor. Samsun’u sağlık, kültür, tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki yıkılan eski belediye hamamının yerine yenisini inşa edecek.
Yakın zamana kadar hamam işlevi gören, ancak bir süredir virane durumdaki Belediye Hamamı Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasıyla kente yeniden kazandırılacak. İhale süreçleri tamamlanan hamam inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak. 1242 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar ve masaj odalarının bulunacağı hamamın yaklaşık 1.5 yıl sonra hizmete açılması planlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hamam bitirildiğinde bölgenin tarihi yapısına uygun daha güzel bir görünüme kavuşacak" dedi. Hamamın kendine has mimarisi ve tarzı olacağını ifade eden Başkan Demir, "Rekonstrüksiyon projeleri yapıldı. İhale süreçleri tamamlandı ve önümüzdeki günlerde inşaatı başlayacak. Belediye Hamamı inşaat çalışmaları ve çevre düzenlemeleri tamamlandıktan sonra özüne uygun bir yapıda kullanılmaya devam edecek. Yıllarca hamam olan bu tesis yine hamam olarak hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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