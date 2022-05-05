Samsun’un 2022 yol hedefi 1200 km Başkan Demir: “Samsun’da ulaşmadığımız, dokunmadığımız tek bir yer kalmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’un 2022 yol hedefi 1200 km Başkan Demir: “Samsun’da ulaşmadığımız, dokunmadığımız tek bir yer kalmayacak”

İHA

Samsun’un 2022 yol hedefi 1200 km Başkan Demir: “Samsun’da ulaşmadığımız, dokunmadığımız tek bir yer kalmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bu yıl içerisinde planlanan 1200 kilometre yol yapacak. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, baharla birlikte yol yapım faaliyetlerini hızlandırdı. 2021 yılında 1140 kilometre yol yatırımı ile yılı hedeflerinin çok üstünde kapatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde de yaklaşık 1200 kilometre yol çalışması yapacak.

Gündüzgece demeden çalıştık
Kendi ekip ve ekipmanlarıyla sürdürdüğü yol çalışmalarında hedefin çok üstünde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 2 bin 814 kilometre yol yaptık. Samsun’umuzun her köşesine, her noktasına hizmet için çıktığımız bu yolda yeni bir sürece giriyoruz. 17 ilçemizde ve kent merkezimizde 3 yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla bildiğiniz üzere rekor seviyelere ulaşmıştık. 2022 yılında da aynı hedefle çalışıyoruz. Her caddemize, her grup yolumuza ulaştık. Vatandaşımıza daha sürdürülebilir ve geleceğe hizmet edecek eserler bırakmak için gündüzgece demeden çalışıyoruz. Bu yıl için hedefimiz yaklaşık bin 200 kilometre yol olacak. İnşallah rabbim, daha önce de olduğu gibi koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmayı nasip etsin” dedi.

Samsun'un çalışmaları referans oluyor
Samsunluların istedikleri noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını da belirten Başkan Demir, “Bugün 17 ilçenin her noktasında bir yol yapımı gerçekleştirilmiş durumda. 452 aracımız ve 755 personelimiz ile sürekli daha iyisini başarmak için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yol yapım çalışmaları ile diğer belediyelere örnek olan, çalışmaları referans gösterilen bir belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Togar: “Karadeniz’de sosyal belediyecilikte rakibimiz yok"
YEREL HABERLER Başkan Togar: “Karadeniz’de sosyal belediyecilikte ...
Belediye Hamamı yeniden yapılıyor
YEREL HABERLER Belediye Hamamı yeniden yapılıyor
‘El yıkamak elleri suya tutmak değildir’ El yıkama 20 saniyeden az sürmemeli
YEREL HABERLER ‘El yıkamak elleri suya tutmak değildir’ El yıkama 20 ...
'Astım ilaçları bağımlılık yapmıyor'
YEREL HABERLER 'Astım ilaçları bağımlılık yapmıyor'
OMÜ Acil Servis Ek Bina inşaatında yüzde 56’sı yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ Acil Servis Ek Bina inşaatında yüzde 56’sı ...
Samsun'da serin ve yağışlı günler
YEREL HABERLER Samsun'da serin ve yağışlı günler
Bafra Kosovalılar Derneğinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Bafra Kosovalılar Derneğinin açılışı yapıldı
Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği
YEREL HABERLER Bafra Umut Derneği'nden gıda ve giysi desteği
Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 3 yaralı
19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç uykunun etkisiyle 5. kattan düşerek ...
Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ...
Şehit Hakan Altıkatoğlu adına güreş turnuvası
YEREL HABERLER Şehit Hakan Altıkatoğlu adına güreş turnuvası
Günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Ayvacık kırsalında yol çalışması
YEREL HABERLER Ayvacık kırsalında yol çalışması
Leylekler elektrik direğini yuva yaptı
YEREL HABERLER Leylekler elektrik direğini yuva yaptı
Bu ilçenin altı kaynıyor Bu ilçede 55 dereceyi aşan kaplıca suyu şifa dağıtıyor
YEREL HABERLER Bu ilçenin altı kaynıyor Bu ilçede 55 dereceyi aşan ...
"Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER "Ucube kavşak"ta yine kaza: 1 yaralı
Havza’da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban kesti
YEREL HABERLER Havza’da çiftçiler afetlerden korunmak için kurban ...
Samsun’da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
Veysel Bilen: "Yeni hocamızı 10 gün içerisinde kamuoyu ile tanıştırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Veysel Bilen: "Yeni hocamızı 10 gün içerisinde ...
Canik’te bayram heyecanı sürüyor
YEREL HABERLER Canik’te bayram heyecanı sürüyor
“Ata toprağı” Selanik’ten Atakum’a yola çıktı
YEREL HABERLER “Ata toprağı” Selanik’ten Atakum’a yola çıktı
İstanbul 'Büyük Samsun Buluşması’na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER İstanbul 'Büyük Samsun Buluşması’na ev sahipliği ...
Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras kavgası
YEREL HABERLER Bayram günü tüfekli, baltalı ve yumruklu miras ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.