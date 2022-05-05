Aracında baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

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Samsun'da ticari taksi içinde baygın halde bulunan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. kapıları kilitli ticari taksi içinde hareketsiz halde fark edildi. Olay polise haber verildi. Aracın camı kırarak kapısı açıldı ve baygın halde bulunan 52 yaşındaki Hakan K. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp ilk müdahalesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Hakan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan K.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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