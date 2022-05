“Olmak Üzerine Konuşmalar” etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sosyal Etkinlik Komitesi tarafından düzenlenen “Olmak Üzerine Konuşmalar" etkinliklerinin bahar dönemindeki programı uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleşti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin “Yüz Yüze Eğitim mi? Uzaktan Eğitim mi?” argümanlarını tartıştığı münazara, Arş. Gör. Dr. Hatice Uzşen moderatörlüğünde gerçekleşti. Yüz Yüze Eğitim Grubunun danışmanlığını Arş. Gör. Güven Soner, Uzaktan Eğitim Grubu’nun danışmanlığını Arş. Gör. Ercan Tunç yaptı. Yüz Yüze Eğitim Grubu, öğretmenler ve öğrenciler birebir iletişim sağladığı için uygulamalı eğitimin önemini vurguladı. Uzaktan eğitim grubu ise, toplumda yüz yüze eğitim fırsatı bulamayan bireylerin her koşulda ve her zaman eğitim hakkından faydalanabileceklerini, çeşitli eğitim materyalleri ile eğitimin desteklendiğini ifade etti. Öğrencilerin tartışma becerileri Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından oluşan jüriler tarafından değerlendirildi. Münazara sırasında öğrenciler değerlendirilirken öğrencilerin konuşmaya hazırlıklı gelme durumu, kendine güven konusuyla ilgili önemli bilgileri vurgulama, karşı grubun düşüncesini çürütme, konuşmasında uygun dil, ifade ve bilgi kullanımına dikkat etme, zamanı etkin kullanma, konuyla ilgili bilimsel bilgi kullanımı vb. kriterlere dikkat edildi. Uzaktan eğitim grubu çok az puan farkı ile 1. oldu.

Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlik her iki gruba da hediyelerinin takdimi ile sona erdi.

