Öğrenciler bu proje ile kodlama dünyasına adım atıyor

Samsun 23 Nisan Ortaokulu 4 farklı ülkeden 12 okulla birlikte yürüttüğü eTwinning projeleri ile öğrencilerin kodlama dünyasına adım atmasını sağlıyor.

Samsun 23 Nisan Ortaokulu teknolojiyi kullanmaktan daha çok üretmenin önemine dikkat çekmek, kodlamayı ve çok uluslu iletişimi hayata geçirmek için "We Are Coding With Scratch" ve “My First Code” eTwinning projeleri yaptı. Projelerde Türkiye başta olmak üzere Bosna Hersek, Romanya ve İspanya’dan toplam 12 farklı okuldan yüzü yakın öğrenciyle birlikte çalışıldı. 23 Nisan Ortaokulu, Konya'dan Ayşe Hüseyin Özkan İmam Hatip Ortaokulu, Aydından Bağarası Hürriyet Ortaokulu, Hatay'dan Payas Yunus Emre Ortaokulu, Çorum'dan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Eskişehir'den Şehit Kamil Üngör Ortaokulu, Ankara'dan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zonguldak'tan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çankırı'dan Yunus Emre Ortaokulu ile Bosna Hersek, Romanya ve İspanya’dan okullar projeye katıldı. Okullar proje danışman öğretmenleri rehberliğinde projelere katılan öğrencilerle kodlama dünyasına adım attı.



Hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar

Kod blokları ile yazılım geliştirme imkanı sunan Scratch platformu ile kodlama öğrenen çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve tasarım gibi alanlarda becerileri geliştiriyor. Projeye katılan öğrenciler Scratch ile kendi etkileşimli hikâyelerini, oyunlarını, animasyonlarını yaptı. Kısaca hayallerini gerçeğe dönüştüren öğrenciler bununla birlikte matematik, dil ve sosyal becerilerini de geliştirdiler. Projede öğrenciler Scratch arayüzünü ve kullanımını, kod bloklarıyla algoritma oluşturmayı çeşitli etkinliklerle öğrendi. Hep beraber işbirlikli yazarlık yöntemiyle ortak bir platformda bir oyun tasarlayarak kodlayan öğrenciler bu projeyle Scratch ile kod yazmanın yanında, çeşitli web 2.0 araçlarını öğrenme ve kullanma imkânına da sahip oldu. Öğrenciler projenin her aşamasında eğlenerek öğrenerek okullarında kodlamaya dikkat çekmeyi başardı.

