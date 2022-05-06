Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sürçüşünün `dur´ ihtarına uymadığı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Hasarlı kaza sonrası otomobilde narkotik köpeği `Tony´ ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında polis 55 BAM 56 plakalı otomobilin sürücüsü B.P.´ye (30) dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında B.P.´nni (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, Yeşilkent Alt Geçidi'nin duvarına çarptı. Narkotik ve trafik polisleri hasar gören otomobildeki B.P. ve H.A.'yı (39) gözaltına aldı. Şüphelilere 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.
Narkotik köpeği 'Tony' ile otomobilde yapılan aramada, döşemenin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-05-06 12:50:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.