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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı açıldı

İHA

Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı hizmet vermeye başladı.
Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve 3 bin 99 metrekare alanın üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ile idari bina yapımı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na (DOKAP) sunulan proje kapsamında gerçekleştirildi. Proje dışında ilave yatırımlar ile modernizasyon işlemi 2 milyon 150 bin liraya mal oldu.
Pazarın açıldığı ilk gün sabah saatlerinde pazarı ziyaret eden ve burada alışveriş yapan besici ile tacirlerle sohbet eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir pandemi ve modernizasyon çalışmaları nedeni ile uzun süredir kapalı olan canlı hayvan pazarının tamamlanan modernizasyon ve üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması çalışmalarının ardından hizmet vermeye tekrar başladığını ifade ederek, “Bir süredir kapalı olan pazarımız yeniden hizmet vermeye başladı. DOKAP’a sunulan proje kapsamında modernize edilen canlı hayvan pazarı yapılan ilave tarımlar ile yaklaşık olarak 2 milyon 150 bin liraya mal oldu. Projemize DOKAP’tan yüzde 70 hibe ile yani yaklaşık 1 milyon 250 bin lira hibe desteği gerçekleştirdik” dedi.
Başkan Özdemir, “Havza Canlı Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri. Çalışmalarımızda ve projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını korumak, burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize en iyi şekilde hizmet verecek şekilde yeniledik. Bölgemizin en büyük canlı hayvan pazarlarından bir olan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan kaplı canlı hayvan pazarımız Havza ve bölge çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Pazara alışveriş için gelen besiciler ise pazarın kapalı hale getirilmesinin kendileri ve hayvanları için olumlu olduğunu belirterek, “Yazın güneşten, kışın yağıştan kurtulduk. Hem kendi sağlığımız hem de hayvanlarımızın sağlığı açısından iyi oldu. Pazarın yenilenme çalışmalarında emeği geçen başta Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir olmak üzere herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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