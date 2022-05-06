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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CANiK dünya turuna hız kesmeden devam ediyor

İHA

CANiK dünya turuna hız kesmeden devam ediyor

Dünyanın bir uçtan diğer ucuna en büyük savunma fuarlarında etkinliğini devam ettiren CANiK, son olarak Güney Afrika’da HuntEX ve Filipinler’deki ADAS fuarlarında yer aldı. Fuarların aranan markası haline gelen CANiK, burada önümüzdeki dönem için başarılı iş birlikleri ve ihracat anlaşmalarına imza attı.
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, dünyadaki en etkin markaları arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak Güney Afrika’nın en kalabalık kenti Johannesburg’da 2224 Nisan tarihlerinde düzenlenen HuntEX fuarında ürünlerini sergileyen CANiK, ardından 2729 Nisan’da da Filipinler’de Asya Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuarı’nda (ADAS) boy gösterdi. CANiK, Filipinler’e Cumhuriyet tarihinin ilk savunma ürünü ihracatını yapan şirket olma öncülüğünü, yeni iş birlikleriyle daha da ilerilere taşıdı.

“Türkiye logomuzu dünyanın her noktasına taşıyoruz”
Fuar dönüşü değerlendirmelerde bulunan SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Dünya savunma sanayisine yön veren en büyük fuarlardaki güçlü etkinliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. CANiK olarak yoğun bir tempo ile HuntEX Fuarı sonrası dünyanın bir diğer ucuna Filipinler'e gittik. Avcılar, spor atıcılar, kişisel ve savunma amaçlı korunma gereksinimleri olan kişiler, outdoor tutkunları, güvenlik sektörü profesyonellerine yönelik uluslararası fuar HuntEX’te CANiK ile Türkiye logomuzu Güney Afrika’ya taşıdık. Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan fuarda, av, spor, taktik ve savunma amaçlı ateşli silahlar, mühimmat, teçhizat, aksesuarlar, atış, optik, avcılık, outdoor ve taktik giysiler, ayakkabılar, bıçaklar, okçuluk, avcılık ve balıkçılık, arazi araçları, kamp ve vahşi yaşamda hayat sürdürme konularına yönelik son derece ilgi çekici ürün ve etkinlikler gerçekleştirildi. Avcılık ve atıcılık konusunda çok önemli bir pazar olan Afrika’da, kıtanın en seçkin fuarında CANiK olarak damgamızı vurduk. MECANIK outdoor ürünleri ve optikleri de yoğun talep gördü. Avcılık, atıcılık ve outdoor ürünlerinin satıldığı zincir mağazalar ile anlaşma öncesi ön mutabakat sağlandı. Güney Afrika’daki etkimizi önümüzdeki süreçte ciddi ölçüde artıracağız” dedi.

Filipin Hava Kuvvetleri UNIDEF’in silah poduna talip
Didem Aral, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleşen ve milli katılımın sağlandığı ADAS Fuarı ile ilgili de şunları söyledi:
“CANiK, Filipinler’e Cumhuriyet tarihinin ilk savunma ürünü ihracatını yapan marka ve bu ülkenin milli polisinin tabanca envanterinin büyük bölümü de bize ait. Markamızın bu ülkede bırakmış olduğu iyi izlenim, sonraki dönemlerde savunma ürünlerinin de satılmasına yardımcı olmuştur. Bunların en önemlisi de tabii ki milli gururumuz ATAK helikopteridir. Filipinler’de oldukça iyi bilinen CANiK olarak fuar sırasında 12 farklı delegasyonu ağırladık. Filipinler Hava ve Deniz Kuvvetleri ile önemli görüşmeler gerçekleştirerek ön anlaşmalar yaptık. Öte taraftan SYS'nin bir diğer iştiraki olan UNIDEF de Türkiye’nin tek, dünyanın birkaç silah podu üreticilerinden bir tanesi olarak fuarda büyük ilgi gördü. UNIDEF'in silah podu çözümü Filipin Hava Kuvvetleri’nin çok uzun zamandır takibinde olan bir üründü. Fuarda standımızı ziyaret eden Filipin Hava Kuvvetleri delegasyonu ile prensipte anlaşma sağlandı. Önümüzdeki dönemde ülkedeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

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