Samsun TSO’dan 800 aileye gıda yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımında bulundu.

Samsun TSO her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle toplam 800 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu. İçerisinde makarna, ayçiçeği yağı, şeker, mercimek, pirinç, un, çay, salça, bulgur, nohut, tuz ve hazır çorba olmak üzere 12 temel ihtiyaç malzemesi bulunan ürünlerden hazırlanan erzak paketleri kupon olarak daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İhtiyaç sahibi aileleri, erzaklarını kendilerine verilen kupon karşılığında anlaşmalı marketlerden aldılar.



Murzioğlu: “Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirterek, “Mübarek Ramazan ayı boyunca toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerini hep birlikte yaşadık. Biz de Oda olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin desteğiyle maddi durumu elverişsiz ailelere destek olmaya gayret gösterdik. Bu yıl 800 aileye ulaştık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

