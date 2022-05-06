Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen O.K., Ö.B.E., A.B. ve F.K. ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 9 paket halinde toplam 306,38 gram esrar maddesi, 170 gram skunk maddesi, 2 paket halinde toplam 0,12 gram metamfetamin maddesi, 3 kapsül sentetik ecza, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 1 adet makas, 1 adet uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Arama esnasında ikamette bulunan 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmış, olayla ilgili O.K., Ö.B.E. ve A.B. gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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