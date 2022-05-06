Nişana giden damat adayını emniyet kemeri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kendi nişan törenine giderken aracıyla yoldan çıkarak takla atan damat adayı emniyet kemeri kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi SamsunSinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 34 ZFR 44 plakalı otomobil ile kendi nişan törenine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. F.Y. emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.