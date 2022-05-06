Canik’e yeni Hanım Konağı

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve kültür hizmeti vermek üzere faaliyet gösteren Hanım Konaklarına bir yenisi daha ekleniyor.

Canik’teki Mekke Caddesi'nde yapımı devam etmekte olan Tenzile Hanım Konağı'nın temeli Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından atıldı. Hanım Konaklarının ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde yoğun ilgi gören hanım konaklarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Mekke Caddesi'nde inşa edilecek Tenzile Hanım Konağımızın yapımı devam ediyor. Böylece kısa süre içerisinde halkımızın talebini karşılamak üzere yeni konağımızı da ilçemize kazandırmış olacağız. İlçe halkımızın eğitim, kültür ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kadın ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Canik Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Konakları, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan kurslarla faaliyetlerini sürdürüyor. Canik Belediyesi’ne ait Hanım Konaklarında ve Aile Okulu ve Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda moda tasarım, dekoratif ev ürünleri, aşçılıkpastacılık, iğne oyaları, el nakışları, kağıt rölyef, sepet örücülüğü, halı kilim dokumacılığı, kuaförlükcilt bakım, takı tasarım, işaret dili, ana dilde iletişim, Kur’anı Kerim, tefsir okumaları, kitap tahlilleri, 46 Yaş Kur’an eğitimi, ilk yardım eğitimleri, aile okulu eğitimleri, sağlık seminerleri alanında eğitim programları düzenleniyor. Derslerin sabah ve öğle grubu olmak üzere hafta içi her gün saat 09.00 ve 17.00 arasında görüldüğü kurslarda eğitim sezonu sonunda katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika veriliyor.

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