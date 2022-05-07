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Annenin ibretlik imtihanı Fedakar ve cefakar anne Şahsenem Arslan, 40 yıldır yatalak çocuklarına ve bacakları kesilen eşine bakıyor

İHA

Annenin ibretlik imtihanı Fedakar ve cefakar anne Şahsenem Arslan, 40 yıldır yatalak çocuklarına ve bacakları kesilen eşine bakıyor

Samsun'da 69 yaşındaki Şahsenem Arslan, yaklaşık 40 yıldır yatalak çocukları ve bacakları kesilen eşine bakıyor.
Şahsenem ve Yaşar Arslan, 1969 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Biri hafif engelli olan çocukların 4'ü sağlıklı olarak dünyaya geldi ancak 3'ü geçirdiği kas hastalığı sonucu yatalak oldu. 4'ü engelli 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Şahsenem Arslan’ın Turan ismindeki yatalak oğlu 2020 yılında hayatını kaybetti. Şahsenem Arslan şu anda 2 yatalak çocuğu ve 2 bacağı kesilen eşine bakmasıyla inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor.

Hakkı ödenemez
Fedakar anne, 46 yaşındaki Nuran Arslan, 40 yaşındaki Nurhan Arslan isimli çocuklarına bakarken en büyük yardımcısı eşi Yaşar Arslan’ın da kısa süre önce şeker hastalığından dolayı ayakları kesildi. Artık eşine yardımcı olamadığı için gözyaşı döken Yaşar Arslan, eşinin annelik ve eşlik hakkının ödenemeyeceğini söyledi. 40 yıldır yatalak olan Nuran Arslan ise annesini çok sevdiğini belirterek, sadece annesinin değil tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

“40 yıldır çocuklarıma bakıyorum, Allah bana güç veriyor”
Hayatının büyük bölümünü yatalak çocuklarına ve eşine bakarak geçirdiğini ifade eden Şahsenem Arslan, “3’ü yatalak 1’i de konuşma özürlü 4 çocuğum vardı. Sağlık sorunu olmayan 1 kızım vardı, o evlendi gitti. Yatalak olan oğlum ise 2 yıl önce vefat etti. Yine de Allah’ımıza şükür çocuklarım ve eşim hata ama yaradan bana çok bir hastalık vermiyor. Şu anda 2 yatalak çocuğum ve bacakları kesilen eşime bakıyorum. Hepsinden de memnunum. 40 yıldır yatalak çocuklarıma bakıyorum. Evlat, çok tatlı oluyor. Anneler evlatlarını bırakmasınlar. Eşimin de şeker hastalığından dolayı ayakları kesildi. Ben hala onu ayaklarının üzerinde sanıyorum. Eşimin ayaklarının kesildiğine alışamadım. Devamlı eşime sesleniyorum, gelecek sanıyorum ama gelemiyor. Tüm bunlara rağmen Allah bana güç veriyor. Çocuklarıma da sürekli, ‘Bana dua edin, ben size bakacağım’ diyorum. Onlar da bana dua ediyorlar. Çocuklarımın duasıyla ayakta duruyorum. Buna da şükür. Anneler Günü’nde de herkes annesinin yanına gitsin. Benim kimsem yok. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

“Şahsenem’in hakkını kelimelerle anlatamayız”
Eşinin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Yaşar Arslan, “Şahsenem’in bizim üzerimizdeki hakkını kelimelerle anlatamayız. Vaziyetimiz belli. Yıllardır bize bakıyor. Benim ayaklarım kesilmeden önce yine halimiz iyiydi ama ayaklarım kesildikten sonra ona yardım edemez oldum. Haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Eve girip çıkarken çok zorlanıyoruz. Haberlerde evlatlarını sokağa bırakanları görüyoruz. Böyle kolay evlat bırakılmaz. Biz o haberleri görünce kendimiz bu halde olsak da çok üzülüyoruz. Zavallı yavruların suçu günahı nedir. Sokağa evlat bırakacak kadar ne olabilir diye sürekli düşünüyorum. Biz ve kızlarımızın en büyük hayali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a geldiğinde bizlere misafir olması. Kızlarım ve biz kendisini çok seviyoruz. Dünya gözüyle bir kez onu görmek istiyoruz” diye konuştu.
Yıllardır yatalak olan Nuran Arslan ise annesinin her gün kendilerine sevgiyle baktığını dile getirerek, “Annemi çok seviyorum. Kendi annem ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Fedakar ve cefakar anne Şahsenem Arslan, tüm Anneler Günü'nü kutlayarak hastalarına bakmak ve güçlü kalmak için herkesten dua istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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