Samsun'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Vali Dağlı: “Samsunluları bu uygulamaya destek olmaya davet ediyorum”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığı arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

0713 Mayıs Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Samsun’da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde yapıldı. Vali Dağlı ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Akabinde yoldan geçen arabaları durduran Vali Dağlı, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.



“Herkesi davet ediyorum”

Uygulamada açıklama yapan Vali Dağlı, “Trafik kurallarını farkındalık uyandırmak için hatırlatıyoruz. Çalışmalarımızı devam ediyor. Bayram boyunca emniyet kemeri uygulamasına ağırlık vermiştik. Şimdi ise hem emniyet kemeri hem de yanında yayaların güvenliği için ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaya geçitlerimiz yeniden elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecekler. Araçlarda bulunan sürücülerimiz onlara öncelik tanıyacaklar. Bu manada yayaların güvenliği çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki bizler birer araç sürücüsüyüz. Aynı zamanda birer yayayız. Bu manada ben araç sürücülerimiz daha da dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu son derece önemlidir. Samsunluları yayalarımızın, sürücülerimizin güvenliği için bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Uygulamaya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve kolluk kuvvetleri katıldı.

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