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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’de en çok yabancı ve sığınmacı Samsun’da

İHA

Karadeniz’de en çok yabancı ve sığınmacı Samsun’da

Samsun, 35 bin 314 yabancı ve sığınmacı sayısıyla Karadeniz’de ilk sırada yer aldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ‘ikamet izni’ olan ile ‘geçici koruma’ kapsamındaki yabancıların illere göre dağılım rakamlarını paylaştı. Türkiye genelinde 28 Nisan itibarıyla ikamet izni almış yabancıların sayısı 1 milyon 477 bin 997 olarak açıklanırken, bu yabancıların 62 bin 841’i Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde ikamet ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde ikamet izni alan en çok yabancı yükünü 25 bin 17 kişi ile Samsun çekiyor.
Türkiye’deki 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma kapsamında Suriyeliden 35 bin 828’i Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde bulunuyor. Samsun geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısında da yine Karadeniz’de ilk sırada yer aldı. Samsun’da bu kapsamda 10 bin 297 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

Samsun’da ikamet izni alan 25 bin 17 yabancı var
Açıklanan verilere göre ikamet izni alan yabancılar Karadeniz’de en çok Samsun’da ikamet ediyor. Samsun, 25 bin 17 yabancı uyrukluya ev sahipliği yaparken, bölgedeki diğer illerde ise ikamet izni almış yabacılar şöyle:
Amasya 712, Artvin 463, Bayburt 111, Bartın 1555, Bolu 4 bin 707, Çorum 1957, Düzce 2 bin 9, Giresun 1630, Gümüşhane 279, Karabük 8 bin 105, Kastamonu 1940, Ordu 2 bin 354, Rize 1015, Sinop 440, Tokat 2 bin 564, Trabzon 6 bin 246 ve Zonguldak 1737.

1 milyonu aşkın yabancı kısa süreliğine Türkiye’de
Ülke genelinde 2022 yılında ikamet izniyle bulunan yabancıların çeşitlere göre bakıldığında 1 milyon 46 bin 840’ı kısa dönem, 129 bin 289’u öğrenci, 94 bin 563’ü aile izni ve 147 bin 305’i de diğer nedenlerle Türkiye sınırlarında bulunuyor.

Türkiye’de en çok ikamet izni alan Iraklılar
İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların uyruklarında ise ilk sırada Iraklılar yer aldı. Türkiye’de ikamet izni almış 165 bin 706 Iraklı, 124 bin 869 Türkmenistanlı, 115 bin 28 İranlı, 109 bin 388 Suriyeli, 79 bin 719 Rusyalı, 76 bin 219 Özbekistanlı, 72 bin 126 Azerbaycanlı, 56 bin 290 Afgan, 44 bin 140 Kazakistanlı, 35 bin 478 Mısırlı ve 539 bin 34 diğer milletlerden oluşan yabancı uyruklu bulunuyor.

Samsun’da 10 bin 297 Suriyeli sığınmacı var
Samsun sığınmacı Suriyeli sayısında da Karadeniz Bölgesi’nde en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan il oldu. Samsun 10 bin 297 Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparken diğer 17 ilde ise Amasya 1425, Artvin 72, Bayburt 144, Bartın 572, Bolu 4 bin 505, Çorum 3 bin 471, Düzce 1688, Giresun 457, Gümüşhane 250, Karabük 1736, Kastamonu 2 bin 711, Ordu 1129, Rize 1317, Sinop 439, Tokat 1228, Trabzon 3 bin 658 ve Zonguldak 724 Suriyeli sığınmacıya barınma imkanı sağlıyor.
Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il ikamet izni ve sığınma statüsü altında toplam 98 bin 669 yabancıya ev sahipliği yapıyor. Bu yabancılardan ikamet izni alanlarından 25 bin 17’sini ve sığınmacı konumunda olan 10 bin 297’sini misafir eden Samsun 2 alanda da Karadeniz’de bulunan 18 il arasında ilk sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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