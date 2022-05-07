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Rektör Ünal: “OMÜ yabancı öğrenci sayısını 8 bin civarına çıkarmalı" "Afrika’da stratejik bir hamle" OMÜ-YÖS koordinasyon toplantısı

İHA

Rektör Ünal: “OMÜ yabancı öğrenci sayısını 8 bin civarına çıkarmalı" "Afrika’da stratejik bir hamle" OMÜ-YÖS koordinasyon toplantısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (OMÜYÖS) koordinasyon toplantısında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Üniversitemiz şu an YÖS için en prestijli ve verimli dönemini yaşıyor. Yaklaşık olarak 10 tane üniversiteyi kapsayacak şekilde sınavı gerçekleştireceğiz ve OMÜYÖS sonuçlarına göre bu üniversiteler yabancı öğrenci kabulü yapacak. Yabancı öğrenci sayısını 8 bin civarına çıkarmalıyız" dedi.
29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek OMÜYÖS'ün koordinasyon toplantısı Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin ve sınavda görev alacak OMÜ akademisyenleri ile paydaş üniversitelerin akademisyenleri çevrimiçi olarak katıldı.

"YÖS için en prestijli ve verimli dönem"
Toplantıda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemiz şu an YÖS için en prestijli ve verimli dönemini yaşıyor. Yaklaşık olarak 10 tane üniversiteyi kapsayacak şekilde sınavı gerçekleştireceğiz ve OMÜYÖS sonuçlarına göre bu üniversiteler yabancı öğrenci kabulü yapacak. Birkaç ülkenin öğrencisini değil, gerçek anlamda ülkemiz adına uluslararası boyuta ulaşıp kültür ve ticaret elçisi olacak insanlar yetiştirmek istiyoruz. Özellikle de gönül coğrafyası olarak tanımladığımız, ülkenin dış politikasına mutabık bir yayılma, genişleme ve derinleşmeyle bu süreci tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Afrika’da stratejik bir hamle"
Afrika bölgesindeki öğrencilerin sistemi anlayamadığı için sınavda başarılı olamadıklarını fark ettiklerini belirten Rektör Ünal, “Soruların analiz edilmesiyle birlikte Afrika bölgesindeki eğitimin, mevcut soru sistemini anlayabilmesi için birbiriyle örtüşmediği fark edildi. Alınan sonuçlarla Afrika bölgesindeki öğrenciler Türkiye’de üniversitelere yerleşemiyordu. Afrika bölgesinin sorularını o bölgenin eğitim sistemine göre yeniden oluşturduk. Çünkü o bölgenin buna ihtiyacı var, bizim de o bölgeye ihtiyacımız var. Bunun sonucunda da ortaya iki tip soru kitapçığı çıktı. Bu önemli ve stratejik bir hamleydi” şeklinde konuştu.

"Yabancı öğrenci sayısında hedef 8 bin"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yabancı öğrenci sayısı ve ülke sayısı baz alındığında Türkiye’de 5. sırada yer aldığını söyleyen Rektör Ünal, “OMÜ yabancı öğrenci sayısını 8 bin civarına çıkarmalıdır. OMÜ bu sayı civarındaki yabancı öğrenciyi barındıracak ve eğitecek durumdadır. Ve bununla ilgili çalışmalarına başlamıştır” ifadelerini kullandı.

"Görevimiz sadece sınavları icra etmek değil"
Sınav merkezlerinde görev alacak kişilerin sadece sınav görevi için gitmediğini belirten Rektör Ünal, “ARGE, proje, eğitim konularında iş birliği kurabileceğimiz noktalar, bağlantılar oluşturmak hedefleriniz arasında olmalı. Sınavı gerçekleştireceğimiz ülkelerde imkanlar dahilinde mutlaka büyükelçilikleri, eğitim ataşelerini, eğitim koordinatörlerini ziyaret edelim. YÖS bizim için yabancı öğrencinin ülkemize gelmesine hizmet ettiği kadar bizimde o ülkelerde gerçekleştireceğimiz faaliyetler için sizler aracılığıyla kurulacak bağlantılara da hizmet etmelidir” açıklamasında bulundu.

"Keyifli ama biraz zorlu bir süreç"
Toplantının devamında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk şunları söyledi:
“Görev alan ve alacak olan herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Keyifli fakat biraz da zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Üniversitemizin temsiliyeti bizim için önem arz ediyor. Gittiğimiz yerlerde yerel unsurlarla bağlantı kurmak, üniversitemizden mezun olup ülkesine dönen yabancı uyruklu öğrencilerimizle bağlantıları koparmamak bizim için önemli. Özellikle mezun öğrencilerimiz lisansüstü konusunda ayrı bir önem taşıyor.”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ise OMÜ’nün YÖS’teki başarısının 15 yıllık bir bilgi birikimi ve emeğe dayandığını belirtirken, sınavın en doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için koordinasyon çalışmalarının dikkatle sürdürüldüğünü anlattı. Eren, sınavlarda görev alacak akademisyenlere gitmeden önce mutlaka gidecekleri ülke hakkında araştırma yapmaları gerektiğini de belirtti.
Toplantı, OMÜ ve paydaş üniversitelerin sınavda görevlendirilen akademisyenlerinin soruları ile devam etti. OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ve OMÜ UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız akademisyenlerin sorularını cevaplandırdı.

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