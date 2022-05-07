Ebeler haftalarını kutladı Ulusal Ebeler Haftası kutlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2128 Nisan Ulusal Ebeler Haftası kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Kadın Doğum Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin katılımcıları arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melek Toraman, Eğitim Hemşiresi Hatice Alaftam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Topatan, Dr. Öğr. Üyesi Nuran Mumcu, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Rüzgâr, Öğr. Gör. Elif Keten Edis, Araş. Gör. Gülcan Demirci, Kadın Doğum Hastanesi'nin ebeleri ile Ebelik Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer aldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Doç. Dr. Serap Topatan’ın “Ebelik Mesleği Tarihçesi ve Önemi” konulu sunumuyla devam etti. Doç. Dr. Serap Topatan, “Bu yıl 100 yaşında olan Uluslararası Ebeler Derneği, tüm dünyada ebeliğin nabzını tutuyor ve birçok konuda topluma ışık tutuyor, rehberlik ediyor. Ebelik mesleği için ulusal ve uluslararası ebeler derneklerinin çalışmaları çok kıymetlidir” denildi. Topatan sunumunda; TNSA 2018 verilerinin ebelere, kadın sağlığına ve topluma yansımalarını, verilerin iyileştirilmesine yönelik hedefleri, ebeliğin eğitim düzeyi, yasal düzenlemeler, örgütlenme, ebeliğin etik kodları, otonomi, ebelik mesleğinde yaşanılan sıkıntılar ve zorlukları uluslararası rehberler ışığında bahsetti.

Sunumun ardından doğumhanede ebelerin ve doğum gerçekleştirdikleri kadınlar ve bebekleri/çocukları ile hatıra fotoğrafı alınmasına ve müzik dinletisine yer verildi. Teşekkürlerin ardından hastane yöneticileri, ebeler ve öğretim elemanları ile genel bir değerlendirme yapılarak etkinlik sona erdi.

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