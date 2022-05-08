Samsun'da trafik uygulamasında ceza yazılıp ehliyetine el konulan sürücü ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparken H.K.D. idaresindeki otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın plakası APP plaka olduğu için sürücüsüne bin 536 lira para cezası yazıp, ehliyetine de 100 puanı doldurduğu için el koydu. Trafik polisleri, aracı bağlamaları gerekirken içinde bulunan sürücünün eşi ve çocuklarının mağdur olmaması için aracı bağlamayıp, ehliyeti olan sürücünün eşine teslim etti. Bu sırada ceza yiyerek ehliyetine el konulan sürücü ile trafik polisleri arasında arbede yaşandı. Trafik polisleri olay yerine takviye ekip isterken, H.K.D. de polislerden şikayetçi olduğunu söyledi. Polis aracıyla İlyasköy Polis Merkezi'ne götürülen H.K.D. ile arbede yaşadığı trafik polisinin polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmesi ile ortam sakinleşti.

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