Şehit annesi: Kır çiçekleriyle sen gelirdin, bu defa ben geldim oğlum

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Şehit Piyade Er Umut Bulut'un (20) annesi Gülbahar Çayıroğlu (63), Anneler Günü'nde oğlununun kabrini ziyaret ederek, "Ellerinde kır çiçekleriyle her zaman sen gelirdin, bu defa ben geldim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Er Umut Bulut, 2012 yılında Yüksekova´da PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Bulut'un mezarını sık sık ziyaret eden annesi Gülbahar Çayıroğlu, bu sene Anneler Günü'nde oğlunun kabri başına giderek gözyaşı döktü. Çayıroğlu, "9 sene bana 9 saniye gibi geliyor. Her zaman o bana elinde kır çiçekleriyle gelirdi. Bu defa ben ona geldim" dedi.

'BÖYLESİ NASİPMİŞ'

Her Anneler Günü'nde şehit oğlu Umut Bulut'un kendisine kır çiçekleriyle geldiğini belirten anne Gülbahar Çayıroğlu, "Şimdi kır çiçeklerini ben aldım ve ona geldim. O gelemedi ama ben geldim. İçim buruk, ciğerlerim yanıyor. Kardeşlerinden, ablalarından önce gelirdi hep. Ben hatırlamazdım, bilmezdim Anneler Günü olduğunu. Hep bu çiçeklerden getirirdi yavrum bana. Ellerini arkasına saklardı. 'Annem' derdi. Şimdi de böylesi nasipmiş, ben ona geldim. Ne kapısını açıyor, ne de ses veriyor. Öyle betonları öpüp kucaklayıp dönüyorum işte. Ne diyeyim, bütün annelerin günü kutlu olsun. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, çok zor. Bütün kelimeler boğazıma düğümleniyor, bir şey diyemiyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-05-08 15:11:03



