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Yoldan büyük tasarruf Başkan Demir: “3 yılda 605,9 milyon TL tasarruf sağladık”

İHA

Yoldan büyük tasarruf Başkan Demir: “3 yılda 605,9 milyon TL tasarruf sağladık”

Yol çalışmalarını ihale yöntemine göre 4’te 1 fiyatına gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 yılda 605 milyon 901 bin TL tasarruf sağladıklarını açıkladı.

605 milyon TL tasarruf
Samsun Büyükşehir Belediyesi tüm altyapı hizmetlerini kendi imkanları ve ekipleriyle yaparak maliyetleri düşürüp verimliliği artırdı. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği altyapı hizmetlerinin AB standartlarına çıkarılması ve ulaşımın konforunu artırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşıma yönelik gerçekleştirecekleri hizmetleriyle düzenli gelişen şehrin rahat ulaşım imkanı ve düzenlenmiş altyapı hizmetleriyle model teşkil etmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kurduğu beton ve konkasör tesisleriyle de maliyetleri düşürüp verimliliği artırdı.
Yol çalışmalarını ihale yöntemine göre 4’te 1 fiyatına gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 yılda 605 milyon 901 bin TL tasarruf sağladıklarını söyledi. 5 bin 200 km yol ağına sahip Samsun’un 2023 yılına kadar tüm altyapı problemlerini çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Demir, “Beton santralleri ve konkasör tesisleri ile 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Samsun merkez ve 17 ilçede hedeflerinin çok önünde ilerlediklerini kaydeden Başkan Demir, “Yol çalışmalarını kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu, bizim ana hizmet performansımızı gösteren bir yöntem. Yani daha önce belediyeler dışarıya ihale ederek işleri yaptırmaya yönelmişler. Dolayısıyla kendi kadroları, makine parkı ve teknik altyapı noktasında belediyeler iş yapabilirliğini kaybetmişti. Biz göreve geldiğimizde Samsun’da bunu değiştirmek istedik ve başardık. Kadromuzu ve makine parkımızı güçlendirdik. Altyapıda ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri kendimiz üretmeye başladık. Özel firmayla ihale edilenden daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve 4’te 1 fiyatına yol inşaatlarını yapıyoruz. Bu konuda Türkiye’ye örnek olacak bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin hizmette mükemmelliği yakalamak olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şu anda şehir merkezinde farklı noktalarda hem asfaltlama, hem de yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bölgelerde tek seferde daha az masrafla kaliteli hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Altyapıya köklü çözüm
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılının ilk 4 ayında 62 bin 594 metre içme suyu hattı döşedi. İçme suyu şebekelerindeki sorunların giderilmesi, vatandaşa temiz ve kesintisiz içme suyu sağlanması için 17 ilçede başlattığı altyapı yatırımlarına devam eden SASKİ Genel Müdürlüğü, bu yılın 4 ayında 62 bin 594 metre içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı olmak üzere 27 bin 820 altyapı hattını hizmete aldı. SASKİ geçen yıl ise 654 bin 803 metre içme suyu hattı, 84 bin 135 metre kanalizasyon hattı ve 21 bin 629 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 760 bin 567 metrelik hat inşa etti.
Altyapı çalışmalarının planlanan programlar dahilinde devam edeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı yatırımları ile vatandaşlarımıza sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarılara taşıyor. 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalıştı. 2022 yılında da sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Samsun'un her noktasına ulaştırabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ücretsiz ulaşımdan 124 bin kişi faydalandı
Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs hatlarında 5 günlük ücretsiz tarifeden toplam 124 bin 525 kişi faydalandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz sağladığı ulaşımdan vatandaşlar memnun kaldı. 35 hattaki hafta içi otobüs seferlerini normal şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, tüm otobüs hatlarında 92 araçla toplam 1350 sefer düzenlendi. Otobüs seferlerinden 22 bin 499 kişi yararlandı. Hafif raylı sistem hattında ise 23 adet tramvayın gerçekleştirdiği 297 seferde 35 bin 169 kişi taşındı. Özellikle Ramazan Bayramı boyunca otobüs hattında üç günde toplam 2 bin 526 sefer yapılmasını sağlayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı birinci gün otobüs hatlarında 72 araçta 19 bin 503, ikinci gün 23 bin 433 ve üçüncü günde 23 bin 921 kişiye hizmet verdi. Toplamda ise 124 bin 525 kişi, ücretsiz yolculuk etti. Tramvay istasyonundaki geçiş turnikelerinin bayram boyunca açık olması sebebiyle hafif raylı sistem hattını kullanan yolcu sayısı hesaplanamadı.

Ramazan'da binlerce eve hizmet gitti
Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlardan sosyal desteklerini esirgemedi. Gerek gıda kolisi gerekse tekstil ve temizlik gibi çeşitli ihtiyaçlar için binlerce haneye ulaşılarak destek sağlandı. Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile sosyal belediyecilik anlamında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Yardım elini vatandaşların üzerinden çekmeyen Büyükşehir Belediyesi birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında da merkez ve ilçelerde dar gelirli, 65 yaş üzeri, engelli ve kimsesiz vatandaşların yanında oldu. Hayırseverlerin de ilave katkılarıyla 17 ilçede tüm ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıldı. Bunun dışında ihtiyaç sahiplerinin giysi, temizlik gibi ihtiyaçlarını da gideren Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da gönülleri kazandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı yapılan yardımlarda 40 kişilik ekip görev aldı. Sosyal yardımlarda adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan süresince 20 bin haneye gıda yardımında bulundu. Diğer yardımlar ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak yüzleri gülümsetti. Ramazan ayında ayrıca 476 haneye 585 kez ev temizliği, 186 haneye 193 kez kişisel bakım,91 haneye 178 kez kuaförlük, 20 haneye 64 kez yemek yapımı ve 19 haneye de 38 kez çamaşır yıkama hizmeti verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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