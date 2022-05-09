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Samsun’da her ay bin 705 aileye gıda yardımı yapılıyor Samsun’da Vakıflar Haftası kutlandı

İHA

Samsun’da her ay bin 705 aileye gıda yardımı yapılıyor Samsun’da Vakıflar Haftası kutlandı

Samsun’da Vakıflar Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ceyhan Şen, “Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde, 1705 aileye her ay kuru gıda yardımı yapılmaktadır. Ayrıca 210 kişiye her ay muhtaç aylığı bağlanmıştır” dedi.
Samsun’da 915 Mayıs “Vakıf Haftası” kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Bu yılki teması “Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği” olan Vakıf Haftası’nın Atatürk Anıtı’ndaki programına Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Müdür Vekili Ceyhan Şen, “Bu yıl belirlenen sosyal yardım temasına da uygun olarak Vakfiyeler gereği sosyal yardımlarımız devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alını içerisinde, 1705 aileye her ay kuru gıda yarımı yapılmaktadır. Ayrıca 210 kişiye her ay muhtaç aylığı bağlanmış olup, 516 Orta Öğrenim öğrencesine, 69 Üniversite Öğrencisine ve 15 Yabancı Üniversite öğrencisine her ay Eğitim yardımı yapılmaktadır. Samsun İl ve İlçelerinde 2004 yılından bu yana Vakıf Kültür Varlıklarının tamamına yakını restore edilmiştir. Son yıllarda restore edilen eski eserlerden bazıları; Medrese Camii, Taşhan, Şifa Hamamı, Terme Pazar Camii, Karameşe Camii'dir” diye konuştu.
Vekil Şen konuşmasının devamında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anadolu topraklarında kökleri 1048'de atılan vakıf geleneğini ve medeniyetini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarma gayesiyle ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile vakıf bilincini topluma ve özellikle de gençlere aşılama amacıyla ilk olarak 1983 'te kutlamaya başladığı Vakıf Haftası'nı, 40 yıla yakın bir süredir her sene mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde vakıf bilincini aşılamak ve vakıf medeniyetini anlatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Vakıf bilincini toplumda canlı tutmak, gelecek kuşaklara vakıf medeniyetini aktarabilmek amacıyla büyük atılımlar gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf haftasını her yıl belirlenen tema ile ilan ederek, toplumun her kesimine hitap eden yarışmalar, sergiler, sempozyumlar, çalışma grubu toplantıları, kardeş vakıf toplantıları gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği olan vakıf bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktadır”.
Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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