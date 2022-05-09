Okul-Sanayi iş birliği protokolü imzalandı

– Samsun’da okulsanayi iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında uygulanacak olan okulsanayi iş birliğinin protokol imza töreni, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokolle, otomotiv gövde ve otomotiv boya bölümü olan Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Eğitim Atölyesi kurulmasını, okulun eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesini, otomotiv gövde ve otomotiv boya sektörünün ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Vali Dağlı, Türkiye’de son dönemde atılan adımlarla birlikte iş gücü piyasasının mesleki eğitimin tüm süreçlerine dahil edildiğini ve bunun da eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini oldukça güçlendirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesi istihdamın artmasına, gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmasına ve üretimin artmasına katkı sağlıyor. Bu ve benzeri protokoller de sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulmasına vesile oluyor. Böylelikle öğrencilerimiz hem iş gücü piyasasının talep ettiği beceri, yetkinlik ve yeteneklerle çok daha iyi donatılıyor hem de mezun olduktan sonra çok daha kolay istihdam edilebiliyor. Bu hem sektör, hem öğrencilerimiz hem de ülkemizin ekonomisi için oldukça önemli bir kazanımdır.”

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