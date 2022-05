On binlerce çağrıya anında cevap verilip çözüm üretildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, bu yılın ilk 4 ayında belediyeyi arayan 121 bin 781 kişinin ihtiyaç ve taleplerini alarak ilgili birimlere aktarıp, neticelendirilmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız vatandaşımıza en hızlı ve en kolay ulaşım kanallarını sunarak onların sorunlarını ve önerilerini cevapsız bırakmamak” dedi.



Şehrin Çözüm Merkezi hattı 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 121 bin781 çağrı cevapladı. 72 bin 777 kayıt alındı. Günlük ortalama bin 100 çağrının alındığı Çözüm Merkezi’nde vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren merkez SASKİ hizmetlerinden ulaşıma, yaralı sokak hayvanlarından sosyal hizmet konularına kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sundu. Ayrıca vatandaşlardan alınan, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da Çözüm Merkezi kayıtlarına geçti.



“Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çözüm Merkezimizi teknoloji ile donatarak günün şartlarına uygun şekilde çalışma yöntemlerini güncelledik. Çözüm Merkezi hattı üzerinden belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız bugün ortalama 10 saniyede güler yüzlü personelimizle iletişime geçebiliyor. Büyükşehir Belediyeleri arasında Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Bu konuda ekibime de güveniyorum. Biz belediyeye ulaşan her vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntımız gibi görüyoruz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımıza en hızlı ve en kolay ulaşım kanallarını sunarak onların sorunlarını ve önerilerini cevapsız bırakmamak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.