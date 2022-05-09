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Başkan Deveci: "Bu ülkenin ve dünyanın geleceğine sahip çıkın" Atakum’da "Anneler Günü" hatırası

İHA

Başkan Deveci: "Bu ülkenin ve dünyanın geleceğine sahip çıkın" Atakum’da "Anneler Günü" hatırası

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Anneler Günü etkinliğiyle adanmış yaşamları ile simge haline gelmiş anneler ziyaret edildi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Anneler Günü’’ programında annelere "Bu ülkenin ve dünyanın geleceğine sahip çıkın" dedi.
Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen "Anneler Günü’’ etkinliği dolu dolu bir programla kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ilk olarak, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Çocuk Meclisi Başkanı ve Özel Evladiye Anaokulu Kurucu Müdürü Fatma Üzer ile birlikte LÖSAM (Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği) NADEP Konukevi’ni ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşandı
Ziyarette LÖSAM Derneği Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Albayrak, LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz ve Uzm. Klinik Psikolog Nur Deniz Türk ile bir süre sohbet eden Başkan Deveci ardından lösemi mücadelesi veren çocuklar ve anneleri ile bir araya geldi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı ziyarette miniklere ve annelerine hediye takdim edildi. CHP Kadın Kolları Samsun İl Başkanı Nazan Güneysu’nun katılımı ile Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen Betül Kacı ve "Atakum’un Annesi’’ unvanına layık görülen Birsen Yörük Çalışkan ziyaret edildi. Serebral Palsi tanısı olan 11 yaşındaki kızı Asya Duru’nun tedavisinde ortaya koyduğu emek ve özveri ile ‘’Yılın Annesi Ödülü’’ kazanan Betül Kacı, yaşadığı süreci anlattı. Lösemili ve engelli çocuklar için gerçekleştirdiği yardımlar ve sosyal farkındalık projeleri nedeniyle "Atakum’un Annesi’’ unvanına layık görülen Birsen Yörük Çalışkan da ziyaret nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Sohbetin ardından annelere sertifikaları takdim edildi.

Dolu dolu program
Vedat Türkali Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘’Anneler Günü’’ etkinliğinin sunumunu Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi üstlendi. CHP Samsun İl Eğitim Sekreteri Filiz Öztopal’dan "Aile Destekleri Sigortası’’ konusunda önemli bilgiler alan kadınlar merak ettikleri soruları da sordu. Ses Sanatçısı Özcan Altakan’ın şarkılarına dans ederek eşlik eden vatandaşlar etkinlikte doyasıya eğlendi.

Bir adım öne çıkın
Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Her toplantıda ‘Kadınlar bir adım öne çıkın’ diyorum. Şimdi de bir adım öne çıkın. Bu ülkenin bu dünyanın geleceğine sahip çıkın. Dünya kurulduğundan beri kadını ötelemişler. Çünkü kadınlar dünyayı yönetirse o dünyada savaş olmaz, çocuklar ve insanlar ağlamaz. Birbirlerini kırmazlar, incitmezler. Siz sadece kendi doğurduğumuz çocukların değil dünyada var olan çocukların; engelli engelsiz, ağlayan savaşta ölen tüm çocukların da anasısınız. Onlara sahip çıkın ve savaşa hayır deyin. İnsanın insanı sömürmesine, hakaret etmesine; kadına şiddete hayır deyin. Bu anlayışta partinin önemi yok. Bizim partimiz çocuklarımız, bastığımız vatan, toprak bizim partimiz. Toprağımız yoksa onun üzerinde çocuklarımız oynayamayacak, mutlu olamayacaksa ve gelecekleri karanlıksa o zaman biz neyin partisini savunuyoruz. Bizim geleceğimiz çocuklardır. Her birinize ayrı ayrı sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Annelik dünyada en güzel şey"
Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu dünyada en güzel şey, ister biyolojik olsun ister olmasın, birine annelik yapmak. Siz kadınlarımızın sayesinde buradayız. Bugün hayatta olmayan annelerimizi saygı ve rahmetle anarken hasta yatağında yatan annelerimize de acil şifalar diliyoruz. Çok güzelsiniz. Hep böyle kalın" ifadelerini kullandı.
CHP İl Eğitim Sekreteri Filiz Öztopal'da bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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