OMÜ’lü akademisyenlerin çalışması faydalı model olarak kabul edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenlerinin geliştirdiği “Tribolojik Etkileşim Deney Cihazı” başlıklı faydalı model başvurusu kabul edildi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Makine Mühendisliği Arş. Gör. Dr. Cengiz Görkem Dengiz ve Makine Mühendisliği doktora öğrencisi ve aynı zamanda Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya’nın geliştirdiği Tribolojik Etkileşim Deney Cihazı başlıklı faydalı model başvurusu kabul edildi.

2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na OMÜ’lü akademisyenler tarafından yapılan başvuruya gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda faydalı model tescil kararı verildi. Söz konusu tescil kararı ilerleyen günlerde TÜRKPATENT bülteninde ilan edilecek. İlgili çalışmayla, örseleme hareketi esnasında sürtünme kuvvetinin değişimini grafiksel olarak gösteren simülatör, tramvaylarda bakır tele sürtünen farklı cins grafit plakaların aşınma ömrünün kuru ve sulu sürtünme şartlarında ölçülmesinde kullanılacak.



OMÜ 36. Geleneksel Üniversite İçi Spor Şenliği başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin katılımıyla 36. Geleneksel Üniversite İçi Spor Şenliği Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda düzenlenen tören ile başladı. Açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural olmak üzere çok sayıda idari personel ve öğrenci katıldı. Spor Şenliğinin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, “Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 36. geleneksel üniversite içi spor şenlikleri kapsamında gerçekleşecek olan spor müsabakalarına takımlar halinde katılım gösterdiniz. Yıllardır toplum olarak sosyokültürel anlamda gelenek haline gelen bir diğer adı Hıdırellez olan bahar şenlikleri kapsamında sizler müsabakalarınızı yapacaksınız. Bu müsabakaların tüm takımlar adına dostça ve sevgiyle geçmesini diliyor etkinlikleri başlatıyoruz, herkese hayırlı olsun” dedi.

Spor şenlikleri; futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere 3 branşta yapılacak. Toplamda 45 takımın katıldığı turnuvalarda; futbol branşında 14’ü personel, 14’ü öğrencilerden oluşan 28 takım katılacak. Basketbolda 10 öğrenci takımı yer alırken, voleybolda ise 3’ü kadın olmak üzere 7 tane öğrenci takımı yer alacak. Fikstürlerin sonuçlarına göre oynanacak final maçlarıyla 6 Haziran Pazartesi günü son bulacak spor şenliğinde kazanan takımlara kupaları törenle verilecek.



Samsun Engelli Gücü Gençlik Kulübü Ampute Takımı’ndan OMÜ’de gösteri maçı

OMÜ 36. Geleneksel Spor Şenlikleri kapsamında engelli farkındalığını artırmak amacıyla Ampute Futbol 1. Liginde mücadele eden Samsun Engelli Gücü Gençlik Kulübü Ampute takımı öğrencilerle birlikte gösteri maçı yaptı. Yaşar Doğu Spor Bilimleri futbol sahasında yapılan sosyal farkındalık etkinliği Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edildi. Engelli bireylerin topluma entegrasyonu adına yapılan gösteri maçına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Samsun Engelli Gücü Gençlik Kulübü Ampute Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü İlhan Elmalı, ‘Üniversitede böyle bir maç yapmak bizleri mutlu etti. Takımımızın oyuncularından Harun Yüksel OMÜ’nün öğrencisi aynı zamanda hem A Milli hem de genç milli takımın oyuncusu. Yine Cihan Duran, Mücahit Yılmaz OMÜ öğrencisi. Ampute 1. Futbol Ligi’nde mücadele ediyoruz. Medical Park sponsorluğunda arkadaşlarımızı topluma geri kazandırmak için uğraşıyoruz. Bu konuda destekleri için OMÜ’ye de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.