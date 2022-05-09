Samsun’da Engelliler Haftası etkinlikleri

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Samsun’da 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

“Samsun Engelleri Aşıyor” konsepti kapsamında 1016 Mayıs tarihleri arasında il genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak etkinlikler öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, “1016 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Engelliler Haftası etkinliklerimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır” dedi.

10 Mayıs’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler hafta boyunca çeşitli programlar ile kutlanacak.

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