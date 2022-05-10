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Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede

DHA

Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede


Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), adliyeye sevk edildi.
Olay, Anneler Günü olan 8 Mayıs'ta, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yıllık evli ve 2 çocukları olan Cüneyt İ. ile Duygu İ., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verdi. İddiaya göre, çocuklarını anneannelerinin evinde görmeye gelen Cüneyt İ., apartman kapısında karşılaştığı kayınvalidesi Faide Mermer ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cüneyt İ., kayınvalidesini yere yatırarak yumrukladı. Bu anlar, apartmana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıda yaralanan ve kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Mermer, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Cüneyt İ.'yi gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Bürosu'nda ifadesi alınan Cüneyt İ., kayınvalidesinin, kendisine küfrettiğini ve çantayla vurduğunu iddia etti. Cüneyt İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-05-10 11:30:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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