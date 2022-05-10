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Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat tutuklandı

İHA

Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye darp eden damat tutuklandı

Samsun'da eşiyle boşanma davası devam ederken Anneler Günü'nde kanser hastası olan kayınvalidesini darp eden ve gözaltına alınıp serbest bırakılan damat, savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Anneler Günü olan 8 Mayıs Pazar günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. (37) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı. Samsun Adliyesinde boşanma davaları devam eden çiftin oğulları hafta sonu babasının yanında kaldı. C.İ., hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer (59) ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. çocuğuna kardeşinin evine gittiklerini söyledi.
Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ., 3 çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumrukladı, daha sonra da apartmanın önünde darp etti. Damadının saldırısı sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. de ayağından yaralandı. Bayılan kanser hastası kadın ile ayağından yaralanan Duygu İ. Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damadın kayınvalidesini yerlerde yumruklaması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcı, C.İ. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden ifadesi alınan C.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kayınvalidesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden C.İ., "Ben de kendine vurdum. Haksız tahrik altında olay oldu" diye kendini savundu.
Zanlı, savcı tarafından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen C.İ. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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