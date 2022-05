Türkiye'nin tek engelsiz kampında tatil imkanı

Türkiye'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri 4 gün boyunca ücretsiz tatil yapmanın mutluluğunu yaşayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki engelli ve aileleri için 4 ay sürecek tatil kampları organize etti. ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesi kapsamında Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak 4’er günlük yaz kamplarından toplamda 1100 engelli ve ailesi yararlanacak. 17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanların bulunduğu tesiste kamp yapmak isteyen engelli ve aileleri için 25 Mayıs tarihine kadar kayıtlar alınacak.



Otel konforunda ağırlama

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen programda engellilere asansör sistemli açık yüzme havuzu, restoran ve konaklama hizmetleri sunulacak. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri ile psikososyal destek hizmetleri verilecek. Proje kapsamında öncelik Samsun'u hiç görmemiş ve hiç tatil yapma fırsatı olmayan engelli ve ailelerine verilecek. Ulaşımları da yine ilçelerde belirlenen noktalardan belediye araçları ile sağlanacak. Misafirlerini otel konforundaki sosyal tesislerinde ağırlayacak olan belediye, havuz keyfi, şehir gezileri ve akşam eğlenceleriyle de onlara unutamayacakları anlar yaşatacak.



Engelsiz tatil

4 gün boyunca engelli bireyler ve ailelerine güzel bir tatil yapma imkanı sunacaklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Günümüzde engellilerin kumsalda oturması veya suya girmesi her yerde uygun değil. Buradaki imkanlar sayesinde havuzumuzu çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Havuzda, engellilerin rahatça yüzebilmesi için aparatlarımız var. Platformlar sayesinde güvenli bir şekilde suya inerek keyifli bir şekilde zaman geçirecekler. Engelli bireylerimiz tesislerimizde engelsiz bir şekilde tatil yapacaklar" dedi.



Her şey onlar için

Samsun'un daha sağlıklı bir geleceğe ulaşması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak projeleri önemsediklerini söyledi. İnsan odaklı hizmetlerle Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olduklarını ifade eden Başkan Demir, ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesiyle engelli vatandaşlara ücretsiz verdikleri hizmetin önemine değinerek, “Her kampta 34 kişiyi ağırlıyoruz. Araçlarımızla evlerinden alıp kamp sonrasında da yine evlerine teslim ediyoruz. Engellilerimizin fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşması çok önemli. Çünkü kumsalda engelli araçlarıyla kolay hareket edemiyorlar. Ya da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kamuya açık alanlarda çok rahat edemiyor. Biz de bu kamp ile onları suyla buluşturuyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

