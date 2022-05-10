OMÜ ile Prizren iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Prizren Esnaf Derneği arasında iş birliğinin artırılmasını amaçlayan iyi niyet anlaşması imzalandı.

Prizren Esnaf Derneği’nde gerçekleştirilen törende anlaşmaya Kosova’da konuk bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani imza attı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığındaki heyete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti.

İmzalanan iş birliği anlaşmasıyla 20 yıl önce başlatılan Mesleki Ara Eğitim ve Doktorlar Eğitimi Projesi’nin 5 yıl daha devam ettirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmayla öğretmenler, doktorlar, diş hekimleri ve gençlerin mesleki eğitim alması sağlanacak.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, imzalanan anlaşmanın başlıca amaçlarının iş birliğini somutlaştırarak, Kosova’daki vatandaşların becerikli, istekli, çaba harcayabilecek belirli alanlarda nitelikli eğitim alması ve ülkesinde o eğitimle burada hizmet vermesi ve üretmesi olduğunu belirtti. Rektör Ünal, “Eğitim gören Kosovalıların orada kalmasını arzu etmeyiz. Kendi bölgesinde, kendi milletine, kendi nesline, kendi ailesine hizmet üretmesi gerekiyor. Onların güçlenmesi için katkı sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünal, artık teknoloji üretmenin kaçınılmaz olduğunu, Kosovalı öğrencilerin, Türkiye’nin önde gelen teknoparklarından olan Samsun Teknopark’tan yararlanabileceğini kaydetti. Ünal, “Dünya çok değişiyor, bilgi hızlı şekilde eskiyor, eskiden yarım asırda eskiyen bilgi şimdi yarım günde eskiyor. Burası stratejik bir bölge, çalışmaların da stratejik olması zorunluluğu var” dedi.

Esnaf Derneği Başkanı Varis Xhejlani ise dernekten bugüne kadar yaklaşık 600 Kosovalı genç ve 200’den fazla doktorun faydalandığını hatırlattı. OMÜ’de 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Kosovalı genç öğretmen ve doktorların meslek ara eğitim gördüklerini belirten Xhejlani, iş birliğinin devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Xhejlani, meslek edinme eğitimlerine sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye’ye de şükranlarını ifade etti.

İmza töreninin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

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